Le dernier grand lancement de OnePlus vient de voir le jour et il bénéficie déjà d’une remise intéressante.

Vous avez la possibilité d’acheter le nouveau OnePlus 8T pour seulement 512 euros grâce à l’une des offres AliExpress.

Nous parlons de votre version globale, qui vient avec quelques impressionnants 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le smartphone OnePlus arrive avec un joli corps en verre, un affichage rapide de 120 Hz et l’un des meilleurs processeurs du paysage Android.

Ce sont ses caractéristiques les plus importantes.

Achetez le OnePlus 8T au meilleur prix

OnePlus 8T, test: une charge rapide très rapide et un grand écran avec 120Hz

Le OnePlus 8T a un joli corps en verre et des finitions bleuâtres. Sur son devant, un écran AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Votre cerveau est l’une des puces les plus puissantes de l’année, la Qualcomm Snapdragon 865.

Il n’y aura rien que vous ne puissiez pas déplacer facilement.

Qualcomm Snapdragon 86 5 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz Fluid AMOLED display 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65 W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC