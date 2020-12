Assassiner la compétence, parmi nous

Sans aucun doute, le jeu de révélation de l’année. Parmi nous est passé d’étrange à devenir un phénomène de masse capable de rassembler en direct de nombreuses célébrités. Maintenant, il se prépare à apporter des nouvelles aux joueurs. Les responsables avaient annoncé qu’il y aurait des nouvelles aux Game Awards 2020, et maintenant tous les doutes ont été dissipés. Si vous souhaitez connaître la nouvelle carte de Among Us, vous la découvrirez du 10 au 11 décembre.

La nouvelle carte de Among Us a déjà une date de révélation

Qui a confirmé que ce n’était ni plus ni moins que Geoff Keighley, responsable des Game Awards. A travers son compte Twitter, il a confirmé: «Jetez un œil à la nouvelle carte de Among Us en direct lors des Game Awards jeudi prochain”. Une de ces premières mondiales qui ont généralement lieu lors de la cérémonie de remise des prix, et qui sera accompagnée d’autres annonces parmi lesquelles des noms comme Elden Ring ou même Silent Hill sont rumeurs.

C’est vrai: découvrez la nouvelle carte @AmongUsGame en direct pendant #TheGameAwards jeudi prochain, en streaming en direct et gratuitement sur https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/6jdPLq1bVJ – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 2 décembre 2020

Récemment, InnerSloth a lancé le compte officiel du jeu sur Twitter pour rapporter des nouvelles. Celles-ci ont finalement inclus de nouvelles traductions dans d’autres langues et des changements passionnants pour maintenir une bonne communauté de joueurs. Désormais, tous les yeux sont rivés sur le gala qui se déroule à l’aube du 10 au 11 décembre en Espagne. Est-ce vraiment la plus grande carte de Among Us?

