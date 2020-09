Télétravail, bureau à domicile, travail à domicile, tout le monde parle de ces concepts mais en même temps on ne comprend pas très bien la révolution anthropologique que l’on vit. Disons simplement que la grande majorité des conversations autour du télétravail restent très laxistes et superficielles. C’est compréhensible car la communication, la technologie et l’esprit changent chaque jour. L’humain, ses outils et le travail ne seront plus les mêmes à partir de 2020.

Il est important de comprendre ce qui se passe aujourd’hui avec le travail. Oui, le concept, ce qui l’entoure, ce qui l’inclut et ce qu’il implique. Aujourd’hui, hier et demain. Je vais commencer par comprendre ce qui s’est passé hier au travail. Travailler, c’est produire de la richesse. Cela génère de l’activité. C’est l’outil humain qui nous permet de développer notre talent pour nous épanouir sur le plan professionnel, spirituel et aussi une manière de transcender. Pour d’autres aussi, c’est une nuisance et une question de malheur.

Travailler avec ses processus et protocoles stables reviendra en 2022

Pour développer notre travail, nous avons besoin d’un lieu, d’un espace et dans le passé, dans l’hier. Il y a à peine vingt ans. Les espaces de travail étaient apparemment limités. Par exemple, un avocat avait les tribunaux, son cabinet, les archives et la bibliothèque comme lieux de développement de son activité professionnelle. Les médecins, par exemple, font partie des professions qui ont des espaces de travail, des salles d’opération, des cabinets médicaux et des balançoires très limités. Les charpentiers développent leur métier dans leurs ateliers ou ateliers de menuiserie.

Jusque-là, tout était merveilleux. Mais que se passe-t-il aujourd’hui avec la pandémie COVID qui a exploité la conquête sociale du lieu de travail. Qu’est-ce que je veux dire, qu’en même temps, nous travaillons dans tous les lieux et nulle part en même temps, sauf à notre poste de travail. Dans le passé, nous avions le rituel d’appeler pour dire bonjour, prendre un café, nous asseoir à notre poste de travail et commencer à travailler. Aujourd’hui, à partir de nos appareils technologiques, nous commençons à travailler dès le moment où nous entrons dans les toilettes, lorsque nous allons à la cuisine, nous nous prosternons dans le salon et devant la télévision et l’ordinateur.

Nous avons conquis de nombreux lieux et espaces de travail. Le parc, je le répète, les toilettes, la voiture, les transports, le café, la salle d’attente, la salle de sport, le lit, bref, n’importe où est bon pour travailler. Il est et sera imparable. Donald Trump lui-même travaille tous les matins depuis ses toilettes avec son outil Twitter depuis six heures du matin.

Que se passera-t-il dans le futur? Eh bien, pour l’instant, la crise du travail, politique, sanitaire et économique du Coronavirus prendra fin après le second semestre 2022. Après cela, la façon de travailler et ses espaces seront différents. Et sa conception évoluera complètement. Ce sera un autre monde. Nous avons déjà réalisé que nous avons conquis les espaces de travail. Qu’ils sont à nous.

La clé sera de nous entraîner à être vraiment productifs avec autant d’espaces productifs et à ne pas tomber avec autant de distractions. Obtenez une réelle concentration. Il faudra trouver la vraie valeur d’avoir un bureau. Que ce soit l’épicentre de la création d’une communauté, avec l’identité d’une entreprise d’un mouvement qui est capable de, en même temps créer des équipes de travail qui peuvent être dépendantes et nous réussissons avec le travail à distance. Atteignez l’équilibre.

Avec des équipes, avec une productivité à la maison et en équipe en tant que groupe sous forme numérique et analogique. Qu’ils s’embrassent et se touchent tout en étant productifs et non routiniers, ni bureaucratiques, efficaces à distance et en situation de crise.

C’est banal et peut-être un cliché. Avec cette conquête sociale des espaces de travail réalisée jusqu’en 2020, les bureaux vont-ils disparaître? Non, un équilibre sera nécessaire. L’endroit physique. L’espace idéal qui génère une cohésion «liant» un lien d’équipe entre les équipes de travail et dans les entreprises. La partie humaine.

Le printemps social du travail. Et en même temps, soyez efficace, rapide et numérique pour travailler à tout moment, de n’importe quel endroit, de n’importe quelle manière, à tout moment, dans n’importe quel avion et sur n’importe quel écran. L’activité omni pour activer le travail, le bonheur et l’épanouissement qui vient du travail sur ce qui vous passionne.

Les aiguilles de l’horloge analogique nous rappellent que l’ordre et les cycles nous interrogent chaque jour. Que l’origine est le destin. La question elle-même est la réponse. C’est à chacun de nous de comprendre si nous sommes qui être dans un bureau, tous les jours, ou de manière constante mais hybride pour générer une stabilité qui nous aide à construire une communauté de groupe. Peut-être que certaines organisations en ont besoin, d’autres peut-être plus. L’identité, c’est se connaître en tant qu’individu et en tant qu’organisation. Et poser des questions tous les jours comme un chemin sans fin qui nous permet d’essayer de savoir qui nous sommes et où nous allons. L’origine est le destin.