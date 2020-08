Lors du prochain salon IFA 2020, la société finlandaise HMD Global présentera quelques nouveaux smartphones de marque Nokia. L’un d’eux devrait être le prochain smartphone bas de gamme Nokia 3.4 et ces dernières heures, une image de rendu de ce dernier a été publiée en ligne.

Nokia 3.4: une image de rendu révèle le design

Comme déjà mentionné, une première image de rendu de l’un des prochains smartphones de la société finlandaise vient d’être publiée en ligne HMD Global. Plus précisément, le rendu en question a été réalisé par un fan basé sur toutes les rumeurs et rumeurs divulguées jusqu’à présent. Analyser l’image, l’avant du Nokia 3.4 sera caractérisé par un affichage perforé et, en particulier, le trou sera situé sur le côté gauche du panneau.

La coque arrière du smartphone doit alors accueillir trois capteurs photographiques accompagnée d’un petit flashLED et ce dernier doit être placé dans une zone circulaire. En dessous d’eux, il semble qu’il y aura un capteur biométrique pour déverrouiller l’appareil. Le cadre latéral, d’autre part, en plus du bouton marche / arrêt et de la bascule de volume, accueillera également un troisième bouton. Ce dernier doit être utilisé pour appeler l’assistant vocal Google Home.

D’un point de vue technique, les rumeurs et les indiscrétions parlent d’un affichage au format 19: 9 avec une diagonale de 6,5 pouces et avec une résolution égale à HD +. Le module photographique devrait plutôt être composé de capteurs photographiques respectivement de 13 + 2 + 5 mégapixels, tandis que la batterie devrait être de 4000 mAh. Enfin, le processeur devrait être un SoC Qualcomm, mais pour le moment, il n’est pas clair s’il sera Snapdragon 460 ou ça Muflier 662.