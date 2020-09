Innover est devenu le pari clé dans ces moments de contingence et le digital a été l’espace idéal pour y parvenir.

L’investissement dans le développement numérique a augmenté et avec lui la possibilité de faire des affaires avec la promesse d’exploiter pleinement le support numérique.

Un élément de grande valeur dans l’innovation est la spécialisation des développements technologiques, pour parvenir à transcender avec son aide.

Le numérique est devenu une étape clé à entreprendre. Des programmes de management comme celui spécialisé dans l’expérience utilisateur ou le storytelling et qui sont enseignés à l’École de marketing en sont de bons exemples.

Face à ce scénario, un élément que vous ne pouvez pas perdre de vue est celui qui vous prévient de l’opportunité de pouvoir générer de l’innovation et pas seulement cela, de pouvoir parier sur la construction d’une entreprise sous la protection de l’innovation et de la créativité, deux métiers clés en ces moments de contingence, où trouver des alternatives à la manière de vendre devient primordial.

Maintenant lis:

Face à ce scénario, Juan José Perez Hume, PDG de Net (Work), explique ce qu’est une PropTech et pourquoi c’est un domaine d’opportunité à entreprendre en ce moment.

Merca2.0 – Qu’est-ce qu’une PropTech et quels exemples pouvez-vous me donner pour la comprendre?

Juan José Pérez – Dans un monde de plus en plus numérique, le mot PropTech (Property Technology) fait référence à l’interaction / application de la technologie dans l’immobilier. Cela se traduit par l’application qui optimise la façon dont les gens et les entreprises recherchent, louent, achètent, vendent, gèrent et utilisent les biens immobiliers.

Avec cela, la technologie cherche à améliorer les performances et à avoir un impact positif qui profite à tous les acteurs du secteur immobilier, qui peuvent être investisseurs, développeurs, spécialistes du marketing, propriétaires et locataires, clients, utilisateurs, administrateurs, etc.

Tout cela passe par une combinaison d’applications, de logiciels de gestion, de réalité virtuelle, de domotique, d’Internet des objets, de big data, d’intelligence artificielle, de numérisation de documents et de processus, entre autres, qui, ensemble, génèrent des processus plus simples et plus rapides. , un accès efficace, meilleur et plus grand à l’information, ainsi que des économies plus importantes. Par exemple, dans le cas des investisseurs, les décisions sont étayées par des données précises et des informations vérifiées, c’est-à-dire qu’elles permettent de connaître en détail le marché immobilier.

Au Mexique, le secteur commence à se développer.

Merca2.0 – Considérez-vous que n’importe qui peut investir dans ce segment et quels éléments doivent être pris en compte pour s’assurer que l’investissement est adéquat?

JJP – Concernant l’investissement, il existe déjà des fonds de capital-risque spécialisés dans le secteur aux Etats-Unis. Quelle que soit l’analyse financière prise pour acquise, nous considérons que pour analyser l’impact d’un projet / investissement, il est important de prendre en compte les éléments suivants:

Quantifiez la taille de l’industrie que vous ciblez

Évaluer quelle est la capacité de la solution proposée par PropTech à résoudre un problème.

Identifiez son potentiel en termes de simplification d’un processus.

Analysez la véracité, l’actualité et la gestion de la sécurité des données et des informations.

Disposer de données précises sur les avantages et les économies de temps et d’économie que la proposition PropTech représente pour les utilisateurs.

Merca2.0 – Selon vous, quel a été le principal changement dans l’immobilier avec l’aide de la technologie?

JJP – PropTech est le mot utilisé pour désigner le mouvement du secteur immobilier vers l’utilisation de systèmes et processus numériques efficaces, ainsi que l’utilisation et l’organisation des informations (big data) générées pour identifier les modèles d’utilisation et de comportement des personnes par rapport à l’immobilier.

Il est difficile de généraliser ou de choisir une seule chose, mais par exemple, dans la période COVID-19, les visites virtuelles ont permis de louer ou de vendre des appartements et des bureaux qui sans cela auraient été très difficiles à réaliser.

D’un autre côté, je pense que l’un des grands changements sera lorsque la vente de biens immobiliers – et le processus d’octroi de garanties immobilières – pourra se faire via un processus 100% numérique.

Cela marquera non seulement le degré d’avancement de la technologie appliquée à l’immobilier, mais aussi un changement dans la mentalité des gens concernant la fiabilité de l’utilisation de la technologie.