Sony n’a pas encore annoncé le prix et la date de sortie de la PS5 ou de la PS5 Digital Edition, mais une nouvelle fuite vendredi a révélé ce qui arrivera dans la boîte de chaque console.

Il n’y avait pas vraiment de surprises dans la fuite. Les deux consoles seront livrées avec un contrôleur, un cordon d’alimentation, un câble USB, un câble HDMI, une base et un manuel d’instructions.

Les rumeurs suggèrent que Sony coûtera la PS5 à 499 $ et la PS5 Digital Edition à 399 $.

Après que Microsoft a ouvert les vannes au début de cette semaine avec les prix, les spécifications et les dates de sortie et de précommande de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, les spéculations concernant la PS5 ont atteint un paroxysme. Sony pourrait-il égaler le prix de 299 $ de la série S? Sony se sentirait-il obligé de faire une annonce cette semaine? La sélection de jeux exclusifs de Sony suffirait-elle à convaincre les joueurs de dépenser 400 $ ou plus sur une nouvelle console? Vendredi soir, une seule de ces questions avait reçu une réponse, Sony gardant le silence.

En fait, vendredi matin, il semblait clair que toute nouvelle importante sur la PS5 était réservée au plus tôt pour la semaine prochaine, mais alors que l’espoir commençait à s’échapper, une fuite a commencé à faire le tour. Une fuite décevante.

Daniel Ahmad, analyste senior chez Niko Partners, a partagé vendredi sur Twitter une capture d’écran de listes présumées pour les éditions numériques PS5 et PS5 qui, selon lui, proviendraient d’un distributeur de Hong Kong. La liste confirme apparemment que le contenu des deux boîtes de vente au détail sera pratiquement identique (au moins à Hong Kong), avec une console, un contrôleur, une base debout, un câble HDMI, un cordon d’alimentation, un câble USB et un manuel d’instructions. La salle de jeux d’Astro, qui a été dévoilée lors de l’événement Future of Gaming en juin, sera également préinstallée sur toutes les consoles PS5.

Numéros de modèle pour PS5 et PS5 Digital Edition + contenu de la boîte. pic.twitter.com/LntCOo5iae – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 11 septembre 2020

Certes, ce n’est pas la fuite ou l’annonce PS5 que nous attendions, mais au moins c’est quelque chose. Ahmad a même fouillé les fans de PlayStation toujours désespérés pour les détails du lancement, affirmant dans un tweet de suivi qu’il avait «accidentellement réduit le prix de l’image». Un travail de troll vraiment magistral un vendredi par ailleurs calme.

Alors que le prix de la PS5 est encore un mystère, un rapport a déclaré que la console de Sony était «considérablement» plus chère que la Xbox Series X. Nous utilisons le passé «était» parce que plusieurs sources auraient dit à GameReactor que Sony avait décidé de «slash le prix de la PS5 en réponse au prix agressif de la Xbox Series S et de la Xbox Series X. » Sony envisage de vendre la PS5 pour 499 $ et la PS5 Digital Edition pour 399 $. Bien sûr, rien de tout cela n’a été confirmé, mais il semble inévitable que Sony annonce enfin le prix la semaine prochaine.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.