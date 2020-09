La propriétaire de la garderie Katina Richardson, l’une des prestataires de Carina. (Photo gracieuseté de Carina)

Alors que les commandes de COVID-19 au domicile ont commencé à déclencher des fermetures d’entreprises au début du printemps, une grande attention a été accordée aux restaurants et aux devantures de magasins fermés. Mais Nidhi Mirani s’inquiétait pour les victimes invisibles de la fermeture économique, à savoir les garderies à domicile.

Principalement dirigées par des femmes, et souvent des femmes appartenant à des minorités raciales, des immigrées, des personnes âgées ou une combinaison de celles-ci, les entreprises de garde d’enfants ont été soudainement contraintes de naviguer dans les fermetures possibles et les nouvelles règles de fonctionnement pendant une pandémie. Les familles qui ont utilisé leurs services, dont beaucoup recevaient des subventions pour les soins, ont été mises à pied ou ont été menacées de perdre leur emploi alors que les écoles de leurs enfants renvoyaient également les étudiants chez eux.

Mirani, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif Carina, basée à Seattle, était en mesure d’aider ces deux populations vulnérables.

Nidhi Mirani, directeur exécutif de Carina. (Photo de Carina)

Lancée en 2016, Carina est une plateforme en ligne permettant de mettre en relation les prestataires de soins à domicile avec les personnes âgées et les personnes handicapées recevant Medicaid qui ont besoin d’assistance. Mirani avait auparavant pensé à étendre ses services à la garde d’enfants. COVID a lancé l’idée.

«Nous l’avons mis en avance rapide», dit-elle. «Le besoin est devenu tellement évident, et j’ai eu l’impression que personne ne s’y concentrait.»

Depuis ses débuts, Carina a travaillé avec des ingénieurs basés à Seattle des Pivotal Labs de VMware pour l’aider à développer ses outils numériques. Les deux se sont à nouveau associés pour modifier rapidement la plateforme afin de répondre aux besoins des garderies et des familles. À partir de la mi-mars, les ingénieurs de Carina et Pivotal Labs ont créé en 11 jours un site pour les fournisseurs d’intégration en deux langues; à la mi-avril, les familles ont pu accéder à l’outil.

Ça commence à décoller:

2 000 garderies à domicile utilisent Carina, dont 300 à Washington.

Les États utilisant la plate-forme incluent Washington, Californie, Illinois, Connecticut et Massachusetts.

Environ 40 000 familles ont utilisé le site.

Les fournisseurs doivent être représentés par les syndicats et agréés par les agences de réglementation pour obtenir une place sur la plateforme.

Les familles peuvent rechercher rapidement des emplacements proches de leur domicile et chaque semaine, la plateforme Carina envoie des SMS aux fournisseurs pour confirmer s’ils ont des places disponibles. La plupart des établissements accueillent jusqu’à huit enfants.

L’application Carina aide les parents à rechercher rapidement une garderie à domicile à proximité. (Image Carina)

Il existe d’autres outils de recherche de garderies disponibles, tels que Winnie et UrbanSitter, bien que beaucoup soient axés sur les nounous, la garde d’enfants ou les grandes installations commerciales. Seattle startup Weekdays met en relation des familles avec des services de garde d’enfants, en mettant l’accent sur les micro-écoles. Les bases de données nationales sur la garde d’enfants sont également en ligne, mais manquent de détails sur les ouvertures.

Alors qu’il y avait des pénuries de garderies de qualité avant le COVID – une étude nationale a révélé que la moitié des Américains vivent dans des «déserts de garde d’enfants» – la pandémie a exacerbé les défis.

«C’est une crise que nous n’avons jamais vue auparavant dans le domaine de la garde d’enfants et du soutien scolaire», a déclaré Shauna Causey, fondatrice et PDG de Weekdays, lors d’un récent panel de vidéoconférence sur les parents qui travaillent.

Mirani espère que sa plate-forme aidera les garderies à domicile à rester à flot et à atténuer certaines des difficultés rencontrées par les familles. Le site Carina permet aux fournisseurs de publier des visites vidéo et de partager des informations détaillées sur leurs installations, y compris les langues parlées, les compétences particulières et les années d’expérience.

L’équipe de 10 personnes de Carina est financée principalement par des fondations, dont la Fondation Marguerite Casey, et reçoit le soutien d’organisations syndicales. Pivotal Labs, travaillant dans le cadre de son programme Pivotal Act qui profite aux organisations à but non lucratif, a fourni deux mois d’ingénierie gratuite pour le projet.

Beatrice Speck est une responsable de l’ingénierie de Pivotal Labs qui a travaillé avec Carina. Elle avait un lien personnel avec le projet: son mari avait travaillé pour une garderie commerciale et avait choisi de prendre un congé lorsque des collègues étaient licenciés en raison du COVID.

L’équipe de Carina lors d’un événement pré-COVID. (Photo de Carina)

«Je savais combien de personnes avaient été touchées par la crise», a déclaré Speck. «Je voulais vraiment aider Carina à aider les travailleurs dans ce [commercial] l’espace peut-être trouver du travail dans un environnement domestique. »

Mirani est prête à poursuivre l’expansion de Carina. Elle recherche des partenaires extérieurs pour faire passer le mot et se porter garant de la plateforme. Du côté des prestataires, cela peut signifier des syndicats représentant les éducateurs et pour les familles, cela inclut leurs employeurs, les syndicats et les groupes communautaires. À Los Angeles, par exemple, le maire Eric Garcetti a promu Carina comme l’un des outils pour trouver des services de garde d’enfants dans le cadre d’un programme de soutien aux travailleurs hospitaliers.

« Nous ne pouvons tout simplement pas fermer les yeux », a déclaré Mirani. «C’est une période de grande détresse pour les familles et les fournisseurs de services de garde.»

Note de l’éditeur: Le financement de la série Impact de . est fourni par la Singh Family Foundation à l’appui du journalisme de service public. Les rédacteurs en chef et les journalistes de . fonctionnent de manière indépendante et conservent un contrôle éditorial complet sur le contenu.