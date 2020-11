C’est à la mi-octobre que nous avons parlé de l’Amazfit Pop, une smartwatch Huami qui commençait à être vue dans les images professionnelles. Et nous n’avons pas atteint la fin de l’année où l’actualité pointe déjà vers une nouvelle version sous le nom de Amazfit Pop Pro.

L’Amazfit Pop qui a frappé les magasins le 21 octobre était une montre connectée au format d’écran rectangulaire, dans le même style que l’Apple Watch. Un modèle qui, avec l’écran couleur, comprenait NFC et était submersible. Il reste alors à savoir que peut offrir cet Amazfit Pop Pro?.

Maintenant avec GPS intégré

Un portable dont nous connaissons déjà quelques détails et qui verra apparemment le jour prochain, avec le 1er décembre. Ce sera alors quand on aura sur la nappe toutes les caractéristiques de cette nouvelle proposition dont on connaît déjà une affiche promotionnelle dans laquelle une horloge apparaît en vert et avec fonction GPS en surbrillance à l’écran.

Pour l’instant, des sources parlent d’un Amazfit Pop Pro qui arborera un Écran de type OLED d’une taille de 1,43 pouces. Comme dans le modèle précédent, dans ce cas, la firme a également inclus la connectivité NFC et la possibilité de surveiller notre activité cardiaque 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine.

Une montre axée sur le sport, pour laquelle elle disposera de l’algorithme PAI d’Amazfit, qui cherche à faciliter à l’utilisateur de rester actif. De plus, il comprendra plus de 60 modes sportifs différents. Tout cela est déjà inclus dans l’Amazfit Pop, il est donc temps de savoir ce qui s’en vient.

Et la seule différence, en fait l’affiche promotionnelle se démarque, c’est que ce modèle, le “Pro”, Oui, il comprendra un GPS, de sorte que nous n’aurons pas à dépendre du mobile pour effectuer un positionnement de notre emplacement. De plus, ce modèle comportera un microphone intégré.

Il faudra attendre le 1er décembre pour connaître les autres spécifications et bien sûr, sur le prix. Les rumeurs indiquent pour l’instant un prix légèrement supérieur à celui de l’Amazfit Pop, rester à 399 yuans, qui viennent à quelque chose de plus de 50 euros à changer.

Via | Myfixguide

