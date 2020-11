Vous avez peut-être perdu le compte du nombre d’entreprises dédiées à la mobilité partagée et, plus précisément, aux scooters électriques. C’est normal, en deux ans, il y en a eu quelques-uns qui ont atterri, ont essayé et échoué. D’autres ont fusionné dans une concentration d’un marché qui n’a pas tardé à trouver des buts à son activité et seuls certains survivent. Ce sont sans aucun doute les deux années les plus intenses qu’un secteur puisse vivre.

Lime, qui est arrivé le premier en 2018, maintient toujours son leadership – à tel point qu’il a même repris l’ensemble des activités d’Uber, sous la marque Jump, dans le monde entier. Après elle, plus de 20 entreprises sont arrivées qui ont laissé une longue liste de cadavres. Bird, Movo, Bolt, Wheels – qui ont repris le total Mygo au début de 2020 – et Wind survivent. Le reste, beaucoup d’entre eux sans mettre un seul scooter dans aucune des villes d’Espagne malgré leurs intentions – fait déjà partie du passé.

Maintenant, la question à un million de dollars: Y a-t-il de la place pour une autre entreprise? Eh bien, cela semble être le cas, ou du moins c’est ce qu’ils comprennent de Link. Une entreprise de mobilité créée au MIT il y a 7 ans et qui après avoir enregistré des opérations aux États-Unis veut désormais conquérir pleinement le marché européen.

Pour l’instant, Rome, qui a maintenu l’activité de scooters électriques partagés pendant l’emprisonnement afin d’éviter les transports en commun, est la seule ville européenne dans laquelle l’idée du MIT a atterri. Son objectif? Bien sûr, conquérir le reste de l’Europe et l’Espagne entre eux.

Un modèle pensé d’origine

Il reste encore beaucoup à dire sur la façon dont le développement de l’activité en Europe se déroule bien ou mal. La vérité est que depuis le début de la pandémie, les transports publics ont été l’un des plus touchés comme source possible de contagion. Il était temps pour les vélos et, bien sûr, les scooters.

Dans le cas de Link, né au MIT en 2014, les premiers pas sont venus de la création d’un modèle de roue – reconnu pour sa couleur rouge – pour les vélos. Quelques années plus tard, l’essor des entreprises de mobilité partagée fait ses premiers pas. Il y avait encore un long chemin à parcourir pour Link pour démarrer son premier scooter, mais ils analysaient déjà le marché.

«Nous avons commencé à étudier ces véhicules, la plupart d’entre eux venaient de Chine, et nous avons réalisé qu’ils ne sont pas conçus pour une utilisation partagée. Nous avons eu deux ans pour les étudier, voir pourquoi ils ne fonctionnaient pas et quel problème ils avaient. Et nous avons commencé à créer un scooter axé sur le partage », Haya Verwoord Douidri de Link.

La réalité est que pratiquement tous les scooters qui ont atterri pour la première fois dans les rues du monde étaient des variantes, plus ou moins sophistiquées, du modèle Xiaomi. Au fil du temps, et en raison des intempéries, du vandalisme et de l’utilisation continue, les différentes entreprises ont créé des unités plus robustes et durables. Capable, même, de verrouiller les tentatives de vol pour un usage privé.

Pour Link, qui fabrique également en Chine mais avec un modèle de sa propre création en papier fabricant et designer, le point de résistance avait été donné dès le début. Comme l’explique l’entreprise, leur modèle est capable de centraliser tout contrôle de l’état du scooter à distance pour éviter le vol, quitter les zones de circulation autorisées et connaître à tout moment l’état des unités.

La question délicate de l’expansion de Link

A l’heure actuelle avec 79 millions de dollars d’investissement, Haya Verwoord assure être en pourparlers pour aboutir à un nouveau round garantissant son objectif d’expansion en Europe après avoir réussi à occuper une grande partie des Etats-Unis. Car malgré le fait que l’objectif de l’entreprise soit de se développer de manière sensée et avec un modèle de scooter qui garantit la sécurité, la réalité est qu’entrer dans de nouveaux pays coûte de l’argentro, beaucoup.

Et aussi des accords avec les différentes communes pour obtenir les permis pertinents. “Nous ne pouvons arriver que lorsqu’il y a un accord avec les villes”, expliquent-ils, “et avec le problème de Covid-19, c’est le bon moment pour avoir ces conversations pour se développer.”

Ils prétendent avoir des conversations avec la plupart des grandes villes européennes; parmi eux Madrid, Barcelone, Valence ou Séville. Plus précisément, la capitale attend une nouvelle réglementation pour revoir le statut des licences de scooter qui ont expiré en septembre de cette année. Un modèle qui, depuis sa mise en œuvre en 2019 sous le gouvernement de Manuela Carmena, a généré plus de doutes que de succès: des entreprises sans véritable business model, d’autres qui n’ont jamais pu fonctionner et un système qui manquait de sens pour la rentabilité des entreprises. .

Il faudra maintenant voir comment le secteur s’adapte. «Nous cherchons à voir comment ils vont le changer pour l’année prochaine car on ne sait pas comment ils vont le faire. En janvier et février, je pense que de nouvelles licences sortiront», dit Haya. Parce que le système de licence est un modèle qui a tous les bulletins de vote à répéter par la main du nouveau maire José Luis Martínez-Almeida; le maire n’est pas nouveau dans la distribution des permis de mobilité partagée. Le modèle d’exploitation des vélos électriques a déjà commencé avec cette même prémisse et avec un problème hérité des scooters: des entreprises peu ou pas expérimentées dans le domaine du vélo partagé qui sont soumises à l’appel d’offres afin d’obtenir le plus grand nombre de licences. possible.

Avec tout, et quel que soit le modèle qui voit enfin le jour, Link attend déjà début 2021 pour se qualifier pour la distribution de permis au moins à Madrid.