Sony a publié une nouvelle vidéo promotionnelle pour sa PlayStation 5

La PlayStation 5 est sur le point de sortir, et nous connaissons déjà tous les détails les plus importants de la nouvelle console Sony. Pour cette raison, la société a décidé de lancer une nouvelle vidéo promotionnelle qui, au moment de la rédaction de cet article, est cachée sur YouTube, mais que vous pouvez voir dans son intégralité ici. Dans cette vidéo, Sony nous montre les avantages de la PS5 et son expérience de jeu. Jetez un coup d’oeil!

En outre, on voit qu’il confirme les dates de départ de ses matchs les plus importants, comme Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West et quelques autres. Ici, nous les laissons:

Gran Turismo 7, Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart: Première moitié de 2021. Horizon: Forbidden West: Seconde moitié de 2021. Marvel’s Spider-man: Miles Morales et Demon’s Souls: 12 novembre 2020.

Nous connaissons déjà certains détails de ces jeux, tels que Ratched & Clanck: Rift Apart sera jouable à 60FPS sur PS5 ou qu’Horizon Forbbiden West n’aura pas d’écrans de chargement, mais il reste encore beaucoup d’informations à savoir. La PlayStation 5 sortira le 12 novembre en Amérique du Nord, Mexique, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, et le 19 novembre dans le reste du monde.