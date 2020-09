Angela Shen a transformé son entreprise de tournée gastronomique Savor Seattle en une entreprise de livraison. (Photo gracieuseté d’Angela Shen)

Il est difficile de gérer une entreprise dépendante du tourisme lorsqu’il n’y a pas de touristes et lorsque les endroits que vous voudriez montrer aux touristes sont fermés par une crise sanitaire mondiale. Aucun de ces faits n’a arrêté Angela Shen alors que l’entrepreneur en démarrage recommençait.

Shen est le fondateur et PDG (Chief Eating Officer) de Savor Seattle. Au cours des 13 dernières années – avant le COVID-19 – elle était dans l’entreprise de diriger des visites à pied gastronomiques et culturelles à Seattle. Lorsque le tourisme et l’industrie de la restauration se sont arrêtés brutalement, l’entreprise a pivoté presque du jour au lendemain dans l’espace de livraison de nourriture organisé et agrégé.

À quel point cela peut-il être vraiment difficile de mettre un tas de nourriture dans une boîte et de le livrer, non? Eh bien, il faut en fait une quantité surprenante de technologie pour que notre nouvelle entreprise fonctionne correctement.

«Si nous ne pouvions plus amener les gens au marché de Pike Place, nous amènerions le marché directement aux portes des gens», a déclaré Shen, notre dernier Geek de la semaine.

Shen et son équipe construisent actuellement des boîtes de marché emblématiques comprenant un assortiment d’au moins neuf plats et friandises de marchands différents. Avec de nouveaux thèmes de boîtes chaque semaine, ils ont travaillé avec plus de 100 entreprises en 25 semaines et ont contribué près d’un million de dollars en ventes directes aux petites entreprises alimentaires.

Savor Seattle a expédié des boîtes dans presque tous les 50 États et distribué plus de 9 000 boîtes localement. Ils sont passés de l’expédition de 48 boîtes au cours de la première semaine d’activité – en utilisant Facebook et PayPal comme principaux outils promotionnels – à plus de 1 200 boîtes au cours de la semaine la plus chargée. Chaque vente de boîtes comprend également un don minimum de 5 $ à un organisme à but non lucratif pertinent, et à ce jour, Savor Seattle a fait un don de 55000 $ au Black Lives Matter Fund, au Pike Place Market Safety Net Fund et à FareStart.

Savor Seattle propose également des boîtes à thème, et ce mois-ci, une boîte hispanique du patrimoine présente 10 artisans alimentaires différents au profit de Casa Latina.

De nombreuses entreprises technologiques et autres entreprises ont pivoté depuis mars, lorsque la pandémie s’est installée et a immédiatement martelé l’économie. Shen a déclaré que la technologie était importante dans son entreprise de tournée gastronomique, mais qu’elle a pu utiliser des plates-formes de billetterie prêtes à l’emploi pour répondre à ses besoins. La nouvelle entreprise est beaucoup plus compliquée.

«On a l’impression de construire le parachute en tombant du bâtiment!» dit-elle. «Sans un investissement intensif dans une plate-forme de commerce électronique, un logiciel de gestion des ventes et des stocks personnalisé et un logiciel d’optimisation des itinéraires pour nos chauffeurs, nous ne serions pas en mesure de suivre et de faire évoluer nos opérations aussi rapidement.»

Savor Seattle fait face à de nouveaux obstacles technologiques chaque semaine, car les clients s’attendent à une plus grande sophistication et à une plus grande facilité d’interface avec l’entreprise. Elle s’occupe de la gestion des abonnements et des outils de prévision qui minimisent le gaspillage de produits, et elle obtient l’aide d’experts en technologie. L’équipe L&W a proposé de créer gratuitement le premier site Shopify de Shen, qui gère et améliore les plates-formes de Savor Seattle. Slalom Consulting a vu ce que Shen faisait et a proposé de faire un projet de hackathon pour élaborer une stratégie de croissance à long terme.

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Sur le plan fonctionnel, nous organisons des livraisons de produits alimentaires et des expéditions dans tout le pays, qui présentent le meilleur des fournisseurs de produits alimentaires pour petites entreprises de Seattle. Notre mission est de «servir la joie». Bien que la façon dont nous le faisons aujourd’hui soit différente de celle d’avant COVID-19, nous sommes toujours les ambassadeurs de la fierté locale.

Les petites entreprises et l’entrepreneuriat sont la définition du rêve américain. Ma famille a immigré ici de Chine et je faisais partie de la première génération née aux États-Unis.Je ne pouvais pas rester les bras croisés lorsque les petites entreprises de Seattle ont été paralysées en quelques semaines en raison d’une pandémie mondiale et d’une injustice raciale.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? À quel point cela peut-il être vraiment difficile de mettre un tas de nourriture dans une boîte et de le livrer, non? Eh bien, il faut en fait une quantité surprenante de technologie pour que notre nouvelle entreprise fonctionne correctement! Sans une suite de systèmes dorsaux sophistiqués alimentant nos systèmes de commerce électronique, de chaîne d’approvisionnement, d’inventaire et de livraison, rien de tout cela ne serait possible.

Où trouvez-vous votre inspiration? La meilleure consultante en affaires que j’ai jamais eue est ma fille de 9 ans, Kira. C’est elle qui a suggéré cette idée en premier!

En toute sincérité, les meilleures idées me viennent lorsque je voyage. Il y a très peu de nouvelles idées de nos jours. Mais voir comment les autres font les choses et trouver comment faire mieux, peut souvent produire des résultats remarquables.

Quelle est la seule technologie dont vous ne pourriez pas vous passer et pourquoi? Mon téléphone portable. Pour toutes les raisons évidentes!

Je me souviens de la première fois que j’ai tenu un téléphone intelligent entre mes mains il y a de nombreuses années. Après avoir fait caca aux autres pour avoir « besoin » d’un téléphone intelligent qui faisait plus que passer des appels, c’est comme si le ciel se séparait quand j’en tenais un dans mes mains. Je n’ai jamais regardé en arrière depuis!

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi cela fonctionne-t-il pour vous? Je suis dans une transition massive de déménagements, donc mon espace de travail est assez terrible en ce moment. Plus intéressant est probablement ce qui est sur mon bureau en ce moment même qui parle probablement plus du fonctionnement de mon cerveau. On me dit que je traite des sujets et des tâches très différents simultanément et rapidement, sans ordre particulier. Mais tout semble fonctionner efficacement pour moi.

Je suis sûr que c’est un Happy Hour quelque part dans le monde à 15h30. et ainsi, un verre de vin rouge me permet de passer le reste de la journée. J’ai faim, c’est donc une boîte de sardines que je viens de faire avaler. C’est une protéine facile! Et à l’extrémité la plus élégante du spectre, il y a une barre de chocolat au sésame noir de Fran’s Chocolates. Je suis toujours en train de tester de nouveaux produits pour une éventuelle inclusion dans les futurs assortiments de boîtes. Je n’ai aucun problème à mélanger du vin avec des sardines et du chocolat noir au sésame. Bizarre, mais c’est aussi ainsi que mon esprit fonctionne.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer votre travail et votre vie au quotidien. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Entraînement tôt le matin. Je suis un leader plus gentil, plus doux, plus lucide et humain quand je fais de l’exercice!

Mac, Windows ou Linux? Les fenêtres.

Kirk, Picard ou Janeway? Picard. Mon cadeau préféré reçu quand j’étais enfant était une tasse qui révélait un oiseau de guerre klingon lorsqu’un liquide chaud y était versé!

Transporteur, machine à remonter le temps ou cape d’invisibilité? Machine à remonter le temps

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je … Je lancerais une entreprise qui mettrait en relation les parents intéressés dans leurs communautés avec des assistants pédagogiques / nounous éducatifs pour faciliter l’éducation en pod.

Une fois, j’ai fait la queue pendant… 3 heures pour obtenir un matcha mou servir dans un cornet de crème glacée en forme de poisson.

Vos modèles: Howard Wright et Tom Douglas. Deux des hommes d’affaires de Seattle les plus intelligents, les plus sensés et les plus avisés que je connaisse!

Le plus grand jeu de l’histoire: Tetris.

Meilleur gadget de tous les temps: DVR.

Premier ordinateur: Sony Viao.

Téléphone actuel: Pixel 2.

Application préférée: Marco Polo.

Cause préférée: FareStart.

Technologie la plus importante de 2020: Applications d’épicerie et de livraison.

Technologie la plus importante de 2022: Technologie qui fournit des programmes d’études à domicile étape par étape que des éducateurs non certifiés pourraient offrir efficacement.

Derniers conseils pour vos collègues geeks: Exercice. Dormez bien. Boire beaucoup d’eau!

