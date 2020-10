Suite aux résultats trimestriels de Telefónica, le tour vient à Orange qui tient sa traditionnelle conférence de presse pour raconter l’histoire des trois derniers mois, le troisième trimestre qui s’est écoulé de juillet à septembre. L’opérateur propose des chiffres positifs dans presque toutes les rubriques mais il y a une baisse notable par rapport à 2019.

L’opérateur commente que le coronavirus a eu un impact particulier sur les chiffres trimestriels, principalement en raison de la baisse des revenus du roaming. “Les touristes ont cessé de nous rendre visite en raison du COVID-19”, a commenté le responsable de l’exploitant de refléter 60% de moins que le revenu attendu dans cette section.

COVID-19 pénalise les comptes Orange

Orange compte dans sa présentation des résultats du troisième trimestre que la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 1237 millions d’euros, ce qui signifie que diminue de 3,5% par rapport au même revenu de la même période de 2019. Si les revenus liés à l’itinérance sont ajoutés, la diminution devient de 5,6%.

Orange baisse de 3,5% de son chiffre d’affaires par rapport à 2019 au troisième trimestre de ce 2020

Avec ces revenus, Orange relève le chiffre annuel, ajoutant les trois premiers trimestres de l’année, à 3 739 millions d’euros. Là encore, l’opérateur orange enregistre une baisse de 5% par rapport à 2019. Cela est dû à la perte de clients dans la période déjà une baisse de 60% des revenus de roaming, en raison de la diminution des déplacements due au COVID-19.

L’opérateur rapporte qu’il dépasse déjà 20 millions de clients, comptant plus de 16 millions de clients avec des services mobiles (16 021 000, exactement) et environ 4 millions de clients haut débit fixe (3 992 000). La fibre optique occupe 3,3 millions de clients au total et il augmente, par rapport à 2019, de 3,8%. De plus, Orange a ajouté 74 000 enregistrements de fibre au cours des trois derniers mois.

Évolution des clients Orange TV payante et football

1,5 million de clients de l’opérateur sont déjà attachés à des tarifs illimités. Orange indique également qu’il héberge 2,2 millions de clients sous la couverture d’opérateurs virtuels, ce qui fait de l’entreprise l’opérateur avec le plus grand nombre de clients MVNO qu’elle gère en Espagne. Orange a également souligné que le football continue d’être différentiel, puisqu’il est le seul à le proposer avec Movistar, le propriétaire des droits. 43000 clients Orange ont adopté les tarifs football de juillet à septembre.

716 000 clients Orange bénéficient désormais d’Orange TV, le service de télévision de l’opérateur, et 63% d’entre eux avec le football. Quant à Orange Bank, l’opérateur prévoit de dépasser son objectif de 55 000 clients d’ici fin 2020. En termes de service client et d’incidents, Orange souligne que 19% de ses clients utilisent déjà WhatsApp pour contacter l’opérateur (avec plus de 500 agents qui la desservent) et que 30% des clients qui utilisent ce canal ne se rendent plus vers le reste (téléphone, email).

5G et responsabilité sociale

Orange prévoit d’avoir la 5G NSA dans 93 villes espagnoles d’ici la fin de 2020

Concernant la 5G, comme Orange est l’un des opérateurs qui la commercialise déjà en Espagne, l’opérateur indique qu’il a couverture dans 11 villes et ce sera 93 villes avant la fin de 2020. Il restera 5G NSA (combinant NSA et DSS) jusqu’à ce que la 5G native soit disponible. Le déploiement de la 5G d’Orange continuera à se produire dans la bande 3,5 GHz.

Orange a également parlé de durabilité, en disant qu’il lance un projet de 30 ans pour compenser l’émission de 2500 tonnes d’empreinte carbone (CO2). Il y a également eu un manque de solidarité, mentionnant qu’Orange a mis en circulation plus de 10 000 appareils dans les résidences et hôpitaux, et faisant remarquer que son projet Gigas Solidarios profite déjà à 5 400 familles.