Depuis un certain temps déjà, le monde manque de composants PC, en particulier de cartes graphiques, qui ne parviennent pas à répondre à l’énorme demande.

Dans ce contexte, cela a provoqué une série de conséquences telles que la hausse aveugle des prix des GPU disponibles, maintenant à cela s’ajoute une autre mauvaise nouvelle et c’est que les fabricants AMD et NVIDIA ont confirmé que le manque de stock se poursuivra pendant plusieurs mois.

AMD affirme que le manque de stock se poursuivra au moins tout au long du premier trimestre, en revanche NVIDIA a indiqué que la situation ne s’améliorera pas et que le manque de stock durera au moins jusqu’en mai.

S’agit-il d’une nouvelle vague d’inflation des composants informatiques?

