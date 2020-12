Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5 et la Xbox Series X | S ont fait leurs débuts il y a quelques semaines. Cependant, dans certaines régions, ces systèmes sont encore très difficiles à trouver. Le cas le plus grave est celui de la PlayStation 5, car le désir des joueurs d’obtenir cette console a même poussé les fans à chercher du réapprovisionnement dans les magasins et certains en ont même campé pour sécuriser une unité. Eh bien, l’incroyable pénurie a récemment donné lieu à un autre cas à discuter, car les consommateurs impliqués se sont battus avec la police et plusieurs personnes se sont retrouvées en prison.

Cette affaire a été enregistrée la semaine dernière dans une succursale de la chaîne de magasins Walmart à Doral, en Floride, aux États-Unis. Selon un rapport de NBC Miami, une famille avait attendu plus de 8 heures pour acheter une PlayStation 5 lorsque l’un des employés du magasin a informé les consommateurs qu’il ne restait que 5 consoles en stock, donc beaucoup, après avoir attendu si longtemps. , ils devraient repartir les mains vides.

Selon le rapport, parmi eux se trouvaient l’homme Juan Ramirez, son amie Valeria Aguilar et le père d’Aguilar, qui, avec les autres consommateurs, se sont mis en colère après l’annonce des unités restantes de PlayStation 5.

Dans le cas où vous l’avez manqué: PlayStation 5 a connu le meilleur mois pour lancer une console aux États-Unis.

L’attente et la pénurie de PlayStation 5 ont exaspéré les consommateurs

Le rapport de police indique que Ramirez était agressif envers l’employé de Walmart, alors l’agent Pacheco l’a conduit à la sortie quand Aguilar a bloqué son chemin tout en tenant sa fille de 4 mois. La situation était tendue, mais elle aurait été compliquée après qu’Aguilar ait frappé Pacheco au visage, faisant tomber l’officier au sol. Cependant, Aguilar affirme que ce n’était pas vrai, mais que “elle a juste perdu le contrôle de son corps et est tombée au sol”.

En conséquence, la police a emmené Ramirez et Aguilar en prison ainsi que le père de la femme, puisque, selon la version des policiers, il a attrapé Pacheco par le col de son uniforme. Aguilar dit que son père n’a rien fait et demandera justice pour lui, qui est dans un centre de détention d’immigrants.

Comme l’a rapporté NBC Miami, l’affaire reste ouverte et la police de Doral l’examine attentivement pour assurer la transparence. Pour sa part, Walmart n’a fait aucune déclaration à ce sujet.

Que pensez-vous de cette altercation? Avez-vous déjà été exaspéré par une annulation de prévente, une pénurie ou une situation similaire? Dites le nous dans les commentaires.

La mauvaise nouvelle est que, malheureusement, il sera encore très difficile d’obtenir une PlayStation 5 dans certaines régions, comme les États-Unis et pas seulement ce système, mais aussi la Xbox Series X | S sera dans une situation similaire pendant plusieurs mois.

La PlayStation 5 est déjà sortie officiellement dans le monde entier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

