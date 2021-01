Après une série de retards, de reports et de changements de calendrier, ce vendredi, WandaVision commencera le voyage à travers la phase 4 tant attendue de l’univers cinématographique Marvel. Et bien que l’histoire n’a jamais été le premier choix pour le faire, c’est une décision intelligente au milieu de la série de petits inconvénients que Marvel a traversés au cours de sa première année sans sortie. Avec l’histoire de la façon dont la sorcière écarlate prend le contrôle total de ses pouvoirs considérables, l’univers cinématographique Marvel prend un tournant considérable dans ses histoires futures.

Cependant, et malgré ce que les preuves peuvent suggérer, le plan original était toujours très similaire à ce que nous verrons avec WandaVision. Selon le président de Marvel Studios, Kevin Feige, les plans pour La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel reste pratiquement identique à son développement d’origine. La pandémie a paralysé Hollywood, mais Marvel avait une liste d’histoires – pas de dates – qui ont survécu à la pause obligatoire causée par l’urgence sanitaire.

Disney Plus

En fait, c’est une chose simple. Même avant les calendriers compliqués de mise en quarantaine, Marvel avait une idée claire de la destination de leurs histoires. Cela impliquait de se plonger dans des chronologies alternatives, ainsi que dans des multivers. Ces deux choses avaient été suggérées dans diverses annonces concernant des projets futurs. La suite de Doctor Strange, Loki et aussi WandaVision ils englobaient déjà une nouvelle dimension sur l’univers Marvel.

Feige a déclaré à . lors d’une récente conférence de presse qu’en raison de l’accent mis sur les histoires, l’impact n’a pas été particulièrement prononcé. Bien qu’il y ait eu de légers ajustements, rien d’important n’a changé.

«C’est une question qui m’a évidemment été posée à plusieurs reprises, pour de bonnes raisons. Si cela s’était produit un an ou deux plus tôt, cela n’aurait évidemment pas été aussi simple. On s’adapte toujours, c’est la vérité. Une partie de la narration et de la réalisation de films consiste à ajuster et à s’adapter. Mais nous aurions dû changer beaucoup plus en préparation de Endgame que nous n’en avons eu [que cambiar] maintenant.

Le fait que WandaVision soit antérieur à Black Widow et The Falcon and The Winter Soldier montre clairement qu’il y avait de petites choses qui [cambiaron] ici et là-bas. Mais c’était en fait une question de détails, c’est la vérité.

L’alternative est que souvent, lorsque vous créez une boucle d’histoire, le résultat sera toujours meilleur que prévu. Je ne veux pas dire que 2020 a conduit à quelque chose de mieux, franchement, mais le fait que WandaVision soit le premier spectacle est tout à fait approprié.

L’émission a toujours été conçue comme une opportunité de jouer avec le médium de la télévision et avec la narration d’une manière que nous n’avions jamais faite auparavant. Je suis très heureux et fier que WandaVision soit le début de cette proposition. Parce que c’est le geste le plus audacieux que nous ayons jamais fait, et quelque chose qui n’aurait même pas pu être un film. En fait, cela ne fonctionne que comme épisodique ».