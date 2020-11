Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une autre semaine qui passe, une autre semaine où la liste de popularité de Steam retient notre attention. Cette fois parce que la phasmophobie est revenue pour dominer, mais parmi nous a regagné du terrain.

Le fait est que la liste des meilleures ventes de Steam rapporte que Phasmophobia a été le jeu qui a généré le plus de revenus au cours des 7 derniers jours. Sur ses traces est Among Us, un jeu qui maintient la position de la semaine dernière.

Le reste de la liste est composé de certains jeux disponibles à prix réduit lors de la vente Steam Halloween. Parmi eux se trouvent Sekiro: Shadows Die Twice, Hades et DOOM Eternal.

Nous vous laissons la liste ci-dessous:

La phasmophobie parmi nous Hades Sekiro: Shadows Die Twice Star Wars Squadrons Red Dead Redemption 2 Destiny 2: Beyond Light Baldur’s Gate Teardown DOOM Eteernal

On dirait que le temps pour Fall Guys: Ultimate Knockout est terminé

Ce qui ressort le plus cette fois-ci, c’est que cela semble indiquer que le moment de Fall Guys: Ultimate Knockout est arrivé à sa fin.

Ce qui se passe, c’est que, pour la première fois depuis son lancement, l’amusant Mediatonic Battle Royale a disparu du Top 10 des ventes. En fait, il est tombé à la 25e place sur le tableau de popularité de Steam.

Maintenant, bien que l’on ne puisse pas dire que le jeu est mort, la réalité est qu’il ne traverse pas son meilleur moment. Ce qui se passe, c’est que son pic de joueurs aujourd’hui était de 22 048 utilisateurs simultanés et même des jeux comme Fallout 4; Skyrim; 7 Days to Die et FIFA 21 l’ont battu.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur Steam.