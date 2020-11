Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Presque sorti de nulle part, Phasmophobia est devenu un jeu viral et l’un des plus grands succès de Steam. Un tel succès a obligé ses créateurs à repenser certaines idées et c’est pourquoi le jeu n’aura pas le mode PvP et ses plans d’accès anticipé ont changé.

Récemment, Kinectic Games a accordé une interview à IGN, à propos de la phasmophobie. Là, l’étude a clairement indiqué que son plan initial était que la phase d’accès anticipé soit courte; cependant, la popularité l’a fait changer d’avis, de sorte que sa version 1.09 pourrait mettre plus de temps à arriver que prévu.

«Au départ, je prévoyais de limiter l’accès anticipé et d’ajouter simplement plus de cartes, de types de fantômes et d’équipement. Cependant, en raison de la popularité du jeu, les attentes de tout le monde ont augmenté, nous allons donc devoir reconsidérer les projets futurs », a expliqué le studio.

Plus tard, Kinectic Games a également précisé que cela ne signifiait pas publier plus de contenu, mais également peaufiner certains de ses plans. Par exemple, l’idée originale est que la phasmophobie ait un mode PvP, mais cela ne se produira plus.

«Je veux que le jeu reste 4 joueurs contre 1 intelligence artificielle, équilibrer le jeu et ajouter de nouvelles fonctionnalités autour de ce style de jeu (…) [un modo PvP] cela en ferait quelque chose de complètement différent », a expliqué l’étude.

que pensez-vous de cette nouvelle? Cela semble être le meilleur plan pour la phasmophobie? Dites le nous dans les commentaires.

La phasmophobie est disponible pour PC en accès anticipé. Vous pouvez en savoir plus sur lui en cliquant ici.