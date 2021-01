Pour nous, cela a été le pire de 2020.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Technologie

2020 est déjà terminée et Dieu merci. L’année qui vient de s’écouler a été une année difficile tant pour les consommateurs que pour de nombreuses entreprises technologiques, si honnêtement, nous ne la manquerons pas beaucoup.

Et bien que nous ayons été témoins de beaucoup de bonnes choses, aussi d’autres que j’aurais aimé ne jamais voir et c’est si nous pouvions revenir en arrière, Nous souhaitons que tout ce que nous allons vous dire ne soit jamais arrivé.

La fin du stockage gratuit de Google Photos

Peu de services plus importants que Google Photos existent au sein du grand G. Pouvoir avoir toute notre bibliothèque en un seul endroit, de manière illimitée et sans payer, était quelque chose comme un rêve devenu réalité. Malheureusement, une fois que Google a capturé des millions et des millions d’utilisateurs, le malheur est arrivé.

Parce qu’il y a quelques semaines à peine, la société de Mountain View a déclaré que le stockage de photos gratuit et illimité cesserait d’exister et que si quelqu’un souhaite utiliser ce service, il devra se rendre à la caisse, tant qu’il dépasse 15 Go de stockage.

La bonne nouvelle est que si toutes les photos que l’on a stockées dépassent 15 Go de stockage, Google ne vous facturera rien et ne supprimera aucune photo, mais ne vous laissera plus stocker de photos. La vérité est que le service de Google était l’un des meilleurs et qu’il était gratuit n’avait presque aucun sens, pour parler des affaires.

Alors si vous êtes amoureux de la photographie Ou vous voulez simplement continuer à avoir toutes vos photos puisque vous avez fait la communion jusqu’à présent dans un endroit sûr, vous devrez payer ou trouver une alternative.

Le Microsoft Surface Duo

Lorsque Microsoft nous a révélé qu’il revenait sur le marché des smartphones nous ne pourrions pas être plus heureux surtout quand cela n’a pas été fait avec son système d’exploitation éteint mais avec Android.

La Microsoft Surface Duro était – est – une sorte d’hybride entre tablette et smartphone, un dispositif de pliage avec deux écrans reliés par une charnière et avec un prix de près de 1 500 euros.

Le Microsoft Suface Duo est passé sans douleur ni gloire et non seulement parce que les smartphones pliables ne sont pas standardisés sur le marché mais aussi à cause de toutes les erreurs qu’il a subies et que affecter le clavier ou l’application de l’appareil photo.

Bien sûr, Microsoft a échoué avec ce produit pour une autre raison, à savoir qu’en dépit d’être un mélange entre smartphones et tablettes, le Surface Duo ne fait bien aucune de ces choses.

Des problèmes hantent Facebook

Quand on dit qu’il est impératif de désinstaller Facebook de notre smartphone, on ne le dit pas pour rien et c’est que le populaire réseau social existe depuis un an de plus, l’une des pires choses qui se soit produite dans la technologie en 2020.

En plus de vous en tenir à vos problèmes de confidentialité habituels, Les États-Unis ont poursuivi Facebook pour avoir acheté WhatsApp et Instagram dans la journée.

Par conséquent, ce qui est demandé est une ordonnance permanente d’un tribunal fédéral par laquelle être en mesure d’exiger de Facebook qu’il vende des actifs tels qu’Instagram et WhatsApp, ou l’interdiction pour l’entreprise d’imposer des conditions anticoncurrentielles aux développeurs, entre autres. Il est également prévu d’exiger de Facebook qu’il demande une approbation préalable pour de futures fusions et acquisitions.

5G et complots

Même si nous entendons parler de la 5G depuis quelques années nous ne nierons pas qu’il s’agit de l’une des technologies les plus attendues. Bien que dans certains endroits, il soit déjà mis en œuvre, il est également vrai qu’il a beaucoup à faire.

Les avantages de la 5G sont nombreux, les plus évidents sont une vitesse de chargement et de téléchargement de données plus élevée ainsi qu’une meilleure stabilité. Cependant, il n’y a pas quelques consipiranoïques qui affirment que la 5G est le diable, qu’elle est le coupable de la crise de 2020 et que la seule chose que les échelons supérieurs veulent avec ce type de technologie est de nous faire contrôler.

Savoir plus: Il y a des gens qui croient que le coronavirus est la faute de la 5G et c’est pourquoi ils ont incendié des tours téléphoniques au Royaume-Uni

Le manque de stock des consoles nouvelle génération

Bien que cela n’ait rien à voir avec la téléphonie mobile, le manque de stock des consoles nouvelle génération (PS5 et XBOX série X) a été l’une des principales actualités technologiques de l’année.

Les amateurs de jeux vidéo étaient impatients de voir le potentiel de ces nouvelles consoles de bureau, mais au final tout le monde n’a pas réussi à en trouver un.

La crise de 2020 a été l’un des principaux obstacles auxquels Microsofot et Sony ont dû lancer suffisamment d’actions sur le marché. Obtenir une de ces consoles aujourd’hui est une tâche presque impossible et tout semble indiquer qu’il y aura encore une longue attente pour la restauration dans les entreprises physiques et en ligne.

Bien sûr, nous ne recommandons pas de l’acheter dans les portails de vente d’occasion, puisque le prix de ceux-ci est presque le double de leur valeur officielle.