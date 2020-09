Le PDG de Zuper, Anand Subbaraj. (Photo Zuper)

La start-up de Seattle Zuper a levé un tour de table de 1,1 million de dollars et a embauché un directeur de longue date de Microsoft en tant que nouveau PDG.

La société, âgée de 4 ans, vend des logiciels à plus de 100 clients tels que IKEA India qui utilisent Zuper pour aider à gérer les effectifs sur le terrain. Il s’intègre à la chaîne d’approvisionnement et aux systèmes de point de vente et facilite la communication entre les différentes parties prenantes. Le logiciel permet également la planification, le routage, la gestion des identités, la vidéoconférence et les chatbots. Certaines entreprises utilisent Zuper pour organiser des dépistages COVID-19 pour les employés.

Les clients proviennent d’industries telles que le nettoyage résidentiel et commercial, le CVC, l’électricité, les fournisseurs de services Internet, la plomberie et l’aménagement paysager.

«Zuper réduit / élimine le travail manuel banal et améliore l’efficacité et la productivité, permettant aux entreprises de services d’optimiser l’ensemble du processus de gestion des effectifs et d’offrir la meilleure expérience client», a déclaré le PDG Anand Subbaraj.

Zuper vient de faire appel à Subbaraj pour diriger l’entreprise. Auparavant, il a passé 13 ans chez Microsoft, plus récemment en tant que chef de produit dans Azure Data Factory.

L’entreprise compte 30 employés à Seattle et à Chennai, en Inde. Prime Venture Partners a mené le tour, avec la participation de Gunderson Dettemer et Gemba Capital.