Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Nous connaissons de plus en plus de détails sur le Playstation 5 et ses avantages. De nombreux médias et influenceurs ont pu le tester et peuvent déjà parler de certaines choses au fil du temps. Nous connaissons maintenant un détail qui pourrait en blesser plus d’un concernant le stockage de la nouvelle console Sony.

La PS5 ne dispose que de 667 Go de stockage utilisable après avoir supprimé tous les jeux et applications non essentiels installés. Cela signifie un 19% ou 158 Go sont réservés au système d’exploitation et les fichiers essentiels. Ce qui n’est pas très prometteur compte tenu du fait que le stockage ne pourra pas être étendu au début et que les jeux deviennent de plus en plus lourds.

Version de Call of Duty: Guerre froide Black Ops (sans Warzone) pèsera dans sa première version 135 Go, un poids élevé, mais qui pourrait être le standard des jeux de la nouvelle génération. Le rival direct du PS5, la Xbox Series X dispose d’un To de mémoire et de 802 Go utilisables.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord