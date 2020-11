Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour avoir le Playstation 5. Ne t’inquiète pas, la date de sortie n’a PAS été retardée ou quelque chose du genre. Vous pouvez être calme à cet égard. Qu’est-ce qu’une réalité c’est que vous n’aurez pas la console entre vos mains précisément le jour de sa sortie.

Le problème de la pandémie continue d’affecter fortement diverses industries et les jeux vidéo n’ont pas été l’exception. Et comme la sécurité des acheteurs est plus importante que toute autre chose, Sony vient d’annoncer que les ventes physiques de la PS5 ils n’auront pas lieu comme d’habitude; tout sera en ligne.

Playstation 5 uniquement pour commander en ligne

À la mi-juin, Sony a révélé plusieurs aspects de la Playstation 5 qui a excité les joueurs d’os rouge. A cette époque, nous avons connu les premiers titres de la console ainsi que le design de cette dernière. Et bon, la prévente a été ouverte au public.

Bien sûr, avec tout et la pré-vente, certains ont sûrement décidé d’attendre pour acheter la PS5 pendant la Bonne fin car la console sera mise en vente ce 12 novembre. Cependant, les choses ont un peu changé et vous devrez en tenir compte pour les jours suivants.

Le développeur basé au Japon a annoncé aujourd’hui que l’achat de la PS5 ne se fera pas dans les magasins physiques le jour de son lancement. Par une déclaration, la société a indiqué que Il n’y aura pas d’unités de console dans aucune branche de distribution pour éviter les foules et les infections possibles à coronavirus.

“Nous te demandons ne campez pas ou ne faites pas la queue dans un magasin local le jour du lancement dans l’espoir de trouver une console PS5 à vendre. Prends soin de toi, reste à la maison et effectuez votre achat en ligne “, lit le blog officiel de Play Station.

Et ceux qui l’ont déjà mis de côté pendant un moment?

Tous ceux qui ont eu recours à la pré-vente et ont déjà réservé leur console depuis longtemps sous l’option de ‘récupérer le produit en magasin’Ils doivent le faire à l’heure et à la date stipulées au moment de l’achat. De la même manière, Sony demande à ces acheteurs de se rendre dans l’agence où ils ont passé la commande avec les mesures de sécurité et les protocoles nécessaires –masque, gel antibactérien et bonne distance, bien sûr-.

Nous vous rappelons une fois de plus qu’il La Playstation 5 sera mise en vente au Mexique et dans la plupart des pays du monde ce 12 novembre. Vous savez donc comment se passe le mouvement. N’oubliez pas de suivre les mesures de sécurité dès que vous achetez la console en ligne et profitez-en quand vous l’avez déjà entre vos mains.