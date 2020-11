Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les nouvelles consoles de Sony et Microsoft PlayStation 5 et Xbox Series X sont très similaires les unes aux autres. Cependant, ils présentent certaines différences. En termes d’options d’affichage visuel, beaucoup ont souligné l’absence du taux de rafraîchissement variable (VRR), que même les consoles Microsoft de la dernière génération (Xbox One S et Xbox One X) ont. . Cependant, cela changera à l’avenir.

Sony a sorti la PlayStation 5 il y a quelques semaines, mais certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Certains qui se démarquent est la prise en charge du taux de rafraîchissement variable, que présente la Xbox Series X | S, ce qui a fait penser aux fans que la fonction ne serait jamais disponible sur la console.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Il n’est pas encore possible d’étendre le stockage SSD de la PlayStation 5, mais vous pourrez le faire grâce à une future mise à jour.

La PlayStation 5 sera compatible avec la technologie VRR

Cependant, via le site Web officiel de PlayStation, Sony a confirmé qu’au moyen du câble HDMI 2.1, «le matériel de la PlayStation 5 prend en charge le taux de rafraîchissement variable». Bien qu’il ne soit pas encore possible de trouver cette fonction sur la console, la société a déclaré qu’elle l’activerait via une “future mise à jour du logiciel système”, afin que les utilisateurs puissent profiter de jeux compatibles avec cette technologie, ainsi que aux téléviseurs qui le prennent également en charge.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’un des avantages du taux de rafraîchissement variable est qu’il permet aux jeux de nouvelle génération, en particulier ceux qui offrent 60 fps ou plus, de mieux s’afficher sur les écrans, car il évite des problèmes tels que déchirure ou problèmes de synchronisation verticale.

La mauvaise nouvelle est que Sony n’a pas précisé la date à laquelle il publiera cette mise à jour.

Que penses-tu de cela? Avez-vous un téléviseur compatible VRR? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que d’autres fonctionnalités qui n’ont pas fait leurs débuts à côté de la PlayStation 5 sont la prise en charge de la résolution 8K, mais Sony a confirmé qu’elle viendrait avec une mise à jour et qu’elle pourrait également offrir une résolution de 1440p en mode natif, une option que les fans veulent, mais ne savent pas. inclus parce que Sony voulait donner la priorité aux téléviseurs.

La PlayStation 5 est disponible dans le monde entier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source