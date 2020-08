2020 a été une année pour le moins étrange, mais cela n’a pas empêché les entreprises de sortir de nouveaux smartphones. En fait, nous n’avons constaté pratiquement aucun changement dans les cycles annuels de lancement des smartphones, à part les entreprises qui dévoilent désormais leurs appareils en ligne plutôt que lors d’événements majeurs.

Nous voulions savoir combien d’entre vous achetaient réellement des téléphones cette année, nous vous avons donc posé cette question la semaine dernière. Il semble que les lecteurs d’Android Authority soient tous assez partagés sur celui-ci.

Avez-vous ou prévoyez-vous acheter un téléphone cette année?

Résultats

Sur plus de 3600 votes au total, près de 43% des lecteurs d’Android Authority prévoient d’acheter un smartphone cette année. De nombreux commentateurs (voir ci-dessous) attendent le lancement du Pixel 5 en octobre ou l’arrivée du Pixel 4a dans leur pays.

23,26% des électeurs ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas du tout d’acheter un téléphone en 2020, tandis que 18,21% ont déclaré avoir déjà acheté un téléphone. Le Galaxy Note 20 Ultra et l’iPhone SE semblent être les choix populaires de l’année.

Pour ceux qui suivent, cela fait que plus de 61% des électeurs de ce sondage ont déjà acheté ou prévoient d’acheter un smartphone cette année.

Seulement 15,54% ont déclaré qu’ils ne savaient toujours pas s’ils achèteraient ou non un téléphone en 2020.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

NorthernOil: J’ai acheté le Note 20 Ultra. Les 12 Go de RAM sont importants … Tant d’applications, etc. peuvent être ouvertes à la fois, et ce qui était lent à ouvrir l’application de musique YouTube sur mon Note 8 s’ouvre immédiatement sur mon 20 Ultra.Gordon Hay: Je suis sur la liste d’attente pour un Pixel 4a – qui n’est pas expédié au Royaume-Uni avant octobre – pour remplacer mon Pixel 2 car il ne recevra plus de mises à jour après cet automne. Les mises à jour continues, Android vanille et le prix sont mes principaux facteurs décisifs dans un phone.roaduardo: Déjà passé par 5 téléphones cette année civile. J’ai un problème. Mais je m’arrête maintenant. Je suis sur cette Note 20 Ultra. Mon dernier téléphone depuis quelques années. Je le promets Daryl Van Humbeck: Je n’achèterai pas de nouveau téléphone cette année, car je viens d’en acheter un l’année dernière et je ne finirai pas de le payer avant l’année prochaine. Nous verrons si quelque chose que je pourrais aimer mieux apparaît à ce stade. Il doit encore pouvoir exécuter Minecraft Earth, cependant… Kim Kim: Eh bien, j’en ai déjà acheté un. Mais ce n’est pas un smartphone. C’est un téléphone multifonction (téléphone à clapet). Je veux revenir à une époque plus simple, même juste pour un petit moment.Flav79: Je prévois de garder ma note 9 pendant au moins un an de plus.Anon # 3999: J’ai eu l’iPhone SE en juin, je l’ai échangé quelques-uns contre le S20 il y a quelques jours, et je prévois d’échanger mon Pixel 4 contre le Pixel 5 chaque fois que cela se produit. Troisièmement: Daniel Young: Ce sera la première année depuis l’achat de mon Galaxy Nexus que je n’ai pas acheté le dernier téléphone de Google le premier jour. Je ne peux tout simplement pas revenir à un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et à un écran plus petit. Pourquoi tous les nouveaux Pixel doivent-ils être des téléphones de niveau intermédiaire cette année? Je suis sur la liste pour pré-commander le Fold 2. Garder mon 4XL au cas où. À ce prix, je vais vraiment devoir adorer le Fold 2. Gamma M: J’attends octobre. Soit le pixel 5, soit un iPhone 12 bas de gamme Corndog: J’ai un Pixel 4XL et j’aurais été intéressé par le Pixel 5 mais pas de modèle XL, une caméra perforée et des spécifications moyennes me découragent. J’attendrai de voir à quoi ressemble le 6.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci d’avoir voté, merci pour les commentaires et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous.