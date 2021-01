Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cyberpunk 2077, a eu l’un des plus gros terrains de jeu en PC Données historiques basées sur les revenus et les unités numériques vendues (10,2 millions). Ces estimations comprennent des copies remboursées du jeu pour des plateformes telles que Playstation 4 et Xbox One.

Une campagne marketing réussie et la bonne réputation de CD Projekt Red, il suffisait au jeu de battre des records, malgré des problèmes tels qu’une mauvaise expérience de la console, des plantages généralisés et la suppression indéfinie du jeu PlayStation Store.

Une part extrêmement élevée des ventes numériques (80%) a été réalisée PC, probablement en raison de l’exclusion de Play Station et l’état général des versions de console. Indépendamment du succès financier à court terme Cd Projekt Rouge elle a perdu une grande partie de sa crédibilité en tant que développeur décalé qui écoute et ne profite pas de ses joueurs.

C’est pourquoi il faudra du temps aux joueurs et aux critiques spécialisés pour guérir leurs blessures et oublier le fiasco que ce premier lancement a signifié, car comme le dit la phrase, les premières impressions comptent.

