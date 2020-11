L’inimaginable s’est produit. Warner Bros., après les risques qu’il a pris lors de la sortie de “Tenet” en salles dans les années 1940, qui n’a pas porté ses fruits, et avec la sortie de plus en plus prochaine de “Wonder Woman 1984”, a réalisé l’impossible: sortie à la fois un blockbuster dans les salles et une plateforme.

Pendant des années et même au début de la quarantaine, les théâtres avaient refusé de donner dans la fenêtre minimale de trois mois pour sortir un film sur tout autre support. La logique derrière cela est que le public préférera regarder un film à la maison, sacrifiant le grand écran et un meilleur son, tout en économisant sur les billets, la nourriture et le stationnement, plutôt que d’aller au cinéma. Même, pensait-on, lorsque la vente diminuait, il y aurait ceux qui préféreraient attendre quelques jours ou quelques semaines. La quarantaine a changé le paysage, en particulier pour les théâtres qui sont à court de premières suffisamment frappantes pour garantir une capacité adéquate. “Tenet” n’a pas réussi et aucun autre studio n’a choisi de risquer de sortir un film avec un budget d’au moins 100 millions de dollars et de ne pas récupérer son investissement (“Tenet” a coûté 200 et “Wonder Woman 1984” est dans le même gamme), et encore moins répondre aux attentes du box-office pour des produits de ces dimensions et qui sont généralement autour ou dépassent un billion de dollars.

Dans ce contexte, Warner Bros. sortira le 25 décembre en salles et sur HBO Max «Wonder Woman 1984». Les utilisateurs de la plateforme n’auront pas à payer, pendant le premier mois, la bande; cela fait partie de vos frais mensuels. La mesure vise, en réalité, à dynamiser la plateforme, qui a pris du retard par rapport au volume de sorties hebdomadaires de Netflix et à l’impact de Disney +. Sur les marchés où HBO Max n’est pas disponible, il sera présenté une semaine plus tôt, le 16 décembre. “Wonder Woman” (2017) a coûté 149 millions de dollars, selon les rapports de Box Office Mojo, et en a fait un peu plus de 821, devenant l’un des grands succès de l’univers cinématographique DC et brisant la crise après les échecs, les critiques et les résultats au box-office. mélangé comme avec “La Liga de la Justicia” (2017). L’attente pour la suite était de mille milliards de dollars. Il faudra voir ce qu’il réalise dans le cadre de ce nouveau schéma et comment les personnes qui ont la possibilité de le voir réagissent par les deux moyens.

Warner Bros aurait pu décider, comme le reste des studios, d’envoyer un blockbuster de ces dimensions jusqu’en 2021. C’est donc arrivé avec “Fast and Furious 9”, “No time to die”, “Black Widow” et bien d’autres. Bien que la mesure puisse sembler être l’une des stratégies testées de plus qui se sont déroulées pendant la quarantaine (de la première en pay-per-view de “Trolls 2” à celle de “Mulán” sur Disney + avec un coût supplémentaire pour le paiement mensuel ou le “Tenet” susmentionné ou la vente de titres aux plateformes par Paramount), la vérité est qu’Universal a également annoncé un programme similaire avec Cineplex, une chaîne de cinémas au Canada. Dans ce cas, la nouvelle fenêtre sera de 17 jours, sauf pour les films qui rapportent 50 millions de dollars le premier week-end, auquel cas ils doivent être exclusivement en salles pendant 31 jours ou cinq semaines complètes avant de pouvoir être disponibles en vidéo en demande. Le déménagement affectera ses prochaines sorties qui incluent “The Croods 2” et “News of the World” avec Tom Hanks, qui ressemble à un candidat dans la saison des récompenses.

Cette mesure apporte une nouvelle variable à l’industrie cinématographique qui, pour le moment, a été négociée individuellement par chaque studio avec les chaînes de cinéma. Il est encore trop tôt pour prédire quel sera le point d’équilibre, mais la vérité est que cela met en avant les studios qui, bien qu’ils n’aient pas réalisé un schéma leur permettant de se remettre de gros investissements, ont trouvé des alternatives pour sortir leurs films. et monétiser, cela ne s’est pas produit avec les salles et compte tenu de ce scénario, ils ont décidé qu’une baisse constante vaut mieux qu’une clé fermée.