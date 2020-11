Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

le patch 10.23 signifiera un grand changement dans le méta-jeu de League of Legends. La mise à jour qui modifiera et simplifiera le magasin d’articles, ainsi que l’offre qui y est proposée atteindra le Faille de l’invocateur cette nuit. Les objets clairement mythiques seront l’une des choses qui prendront le plus de temps à apprendre et à étudier.

Nous ne pouvons avoir qu’un seul objet mythique à la fois dans chaque jeu. Ces objets influencent votre vision globale du jeu car ils attribueront des statistiques supplémentaires à d’autres objets complets, vous devrez donc bien étudier les meilleures combinaisons.

Dominez vos champions préférés, améliorez votre style de jeu et vos stratégies pour avoir un plus grand impact dans chaque match. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la Mythical Forge. pic.twitter.com/P6In9rPOPs – League of Legends (@lollatam) 10 novembre 2020

Certains objets auront également d’autres catégories telles que légendaire et épique. Au total, il y aura 23 objets mythiques, 13 objets légendaires, 9 objets épiques et 28 retouches d’objets classiques. Les champions, les runes et les statistiques subiront également des changements dans la grande mise à jour.

Ce patch signifie également la fin de la saison compétitive et classée. Souviens-toi que chaque année Jeux anti-émeute délivre des récompenses en fonction de la ligue que nous avons atteinte.

Ici, vous pouvez détailler tous les changements qui viendront à League of Legends cette nuit.

