Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il ne reste que quelques heures avant la première mondiale de Cyberpunk 2077. Pour que les fans soient prêts et puissent y jouer au plus vite, CD Projekt RED a permis le téléchargement anticipé du jeu sur les différentes plateformes sur lesquelles il sera disponible et celle qui appelle le plus l’attention est Steam, car il a battu un record important.

On sait que Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, mais apparemment, l’excitation que ce titre génère est sans précédent, car le jouer le jour de l’ouverture a amené les utilisateurs de Steam à le télécharger à l’avance. dès que la précharge sur la plateforme était disponible.

Selon les informations de l’analyste de Niko Partners Daniel Ahmad, la bande passante de Steam a atteint un maximum de 23,5 To / s le 7 décembre, lorsque la précharge du jeu a été publiée, ce qui l’a amenée à augmenter de près de 3 fois la quantité de bande passante utilisée la veille.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cyberpunk 2077 n’a pas encore fait ses débuts, mais génère déjà des bénéfices historiques pour CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 fait fureur sur Steam

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l’augmentation a été presque instantanée et coïncide avec le moment où Cyberpunk 2077 était disponible sur la plate-forme. La bande passante de l’Asie était la plus importante (8,2 To / s), compte tenu de la taille de la région, mais aussi celle de l’Amérique du Nord était frappante, qui passait à 6 To / s.

On dirait que le record précédent était de 22 Tbps lorsque PUBG 1.0 a été lancé le 21 décembre 2017. Il y avait 3 millions de joueurs simultanés dans le jeu sur Steam peu de temps après. https://t.co/V4YnMNE3KZ

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 8 décembre 2020

Que penses-tu de cela? Combien de joueurs pensez-vous que Cyberpunk 2077 aura le jour de son ouverture? Dites le nous dans les commentaires.

Le nouveau projet CD Projekt RED aura beaucoup de néon et dans certaines séquences, ce sera si intense qu’il pourrait déclencher des réactions épileptiques chez les personnes sensibles à ces changements visuels. Après que les fans l’aient souligné, la développeur a mentionné qu’elle travaillerait à modifier les séquences en question.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. Le titre arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S avec plusieurs améliorations. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source