Kim Ng est la nouvelle directrice générale des Marlins de Miami et la première femme à occuper ce poste dans les ligues majeures.

Elle est désormais la femme qui occupe la position la plus élevée parmi les 30 équipes.

Cela parle de progrès, mais en même temps, cela devrait être une constante juste qui ne nécessite ni surprise ni applaudissements.

Ces derniers temps, les femmes ont réussi à briser diverses barrières de verre dans le monde. Nous avons récemment signalé que CNN a projeté le triomphe de Joe Biden, avec lequel le démocrate Kamala Harris devient la première femme élue vice-présidente aux États-Unis.

Désormais, c’est depuis la tranchée sportive où une nouvelle barrière est franchie: Kim Ng Elle est la nouvelle directrice générale des Miami Marlins et est donc la première femme à occuper ce poste dans l’histoire de la Major League Baseball.

Comme annoncé vendredi, ils ont embauché Kim Ng, après qu’elle ait été impliquée dans les ligues majeures depuis 1990 et qu’elle ait occupé le poste de vice-présidente principale des opérations de baseball pour le bureau du commissaire de la MLB depuis 2011.

Les Marlins ont fait cette annonce via leur compte Twitter officiel avec le message: Faire l’histoire en apportant un bilan d’excellence. Kim Ng prend la barre en tant que directeur général. #JuntosMiami et immédiatement les réseaux sociaux ont souligné la réussite du nouveau directeur général.

Entrant dans l’histoire en apportant une vie d’excellence, Kim Ng prend la barre en tant que directeur général. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe – Miami Marlins (@Marlins) 13 novembre 2020

Les Marlins soulignent les 30 ans d’expérience de Ng dans la Major League Baseball, en plus de ses réalisations dans des équipes où il a eu différents rôles; White Sox (1990-1996), Yankees (1998-2001), Dodgers (2002-2011), Bureau du commissaire de la MLB (2011-2020). Cette nomination la positionne comme la femme la mieux classée parmi les 30 équipes de la Ligue majeure de baseball.

Kim Ng a été cité par l’équipe lors de sa prise de fonction et a assuré: «Mon objectif est d’apporter un titre à Miami. Je suis humble et avide de continuer à bâtir une culture gagnante que nos fans attendent et méritent. »

. @ LosMarlins a embauché Kim Ng comme directeur général. Elle devient la première femme GM de l’histoire de #LasMayores. pic.twitter.com/61WHOWdWvJ – LasMayores (@LasMayores) 13 novembre 2020

En revanche, au Mexique, le disparité entre les sexes. Par exemple, récemment Channel Once a été critiqué après la plainte publique de Sabina Berman concernant la disparité entre les sexes dans son programme “John et Sabina”. Le secrétaire à l’éducation, Esteban Moctezuma, a été témoin d’un combat entre John Ackerman et Berman, animateurs de l’émission, qui s’est apparemment battu à cause de l’attitude macho de l’enquêteur.

La réponse de Channel onze a été de mettre fin à la série, d’embaucher Ackerman et de simplement dicter une chance de coproduire une émission avec le dramaturge. En d’autres termes, il reste en tant que collaborateur de la chaîne de télévision et elle part.

Actuellement, les femmes font la promotion du 40 pour cent de la main-d’œuvre dans 80 pays, dont le Mexique. Le sixième féminin est très important dans l’économie et dans la société. Cependant, c’est malheureux, mais réel pour les femmes mexicaines est inégalité des genres Cela fait partie de leur vie quotidienne et c’est pourquoi 87% affirment en avoir été témoins à une certaine occasion, et deux sur trois y ont été impliqués ou l’ont vécu, selon le First Survey of Mexican Internet Women, par The Cocktail et Wunderman Thompson.