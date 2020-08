Il n’y a peut-être pas de personnage fictif plus fortement associé au thé que l’oncle préféré de tout le monde, l’oncle Iroh de Avatar: le dernier maître de l’air. Alors que les fans continuent de discuter de l’impact philosophique que le personnage a eu sur leur vie, beaucoup ne réalisent peut-être pas que cet homme merveilleux doit réellement servir de Seigneur du Feu, et son premier acte sous le contrôle de la Nation du Feu est hors de propos.

Se terminant en 2008, la série animée Avatar: Le dernier maître de l’air a engendré des milliers de fans dévoués depuis, dont beaucoup ont été laissés pour assister à la fin de l’émission sur un cliffhanger, sans se rendre compte que la franchise a continué l’histoire dans un autre support; bandes dessinées. Bien que la série ait terminé son intrigue globale, avec Aang et le gang sauvant le monde du Seigneur du feu Ozai, laissant Zuko prendre sa place de dirigeant, il ouvre toujours une nouvelle intrigue sur la recherche de la mère de Zuko avant de se terminer pour toujours. C’est exactement là que les bandes dessinées sont utiles, reprenant les aventures de l’équipage d’Aang après les événements de la série. Malgré la fin de l’émission sur ce cliffhanger, ce n’est qu’en réalité que le deuxième ensemble de bandes dessinées Avatar, Avatar: Le dernier maître de l’air: La recherche, que les fans peuvent explorer l’histoire de la mère disparue de Zuko et Azula.

Donc, si la série télévisée se termine avec la prise de Zuko en tant que Seigneur du Feu, comment Iroh s’intègre-t-il exactement dans tout cela? Eh bien, cette histoire particulière tourne autour de Zuko et du gang à la recherche de la mère de Zuko et d’Azula. Cela signifie que même si Zuko a pris le trône de la Nation du Feu, il doit partir pendant un certain temps au cours de son voyage. C’est cette absence qui permet à son oncle, l’oncle Iroh, de servir temporairement de Seigneur du Feu. Iroh n’épargne même pas un seul souffle alors qu’il prend ce titre temporaire, rendant un décret instantané sur la terre. Littéralement, le deuxième Zuko et le gang s’envolent sur le dos d’Appa, l’oncle Iroh se tourne vers un garde et utilise instantanément son pouvoir de Seigneur du feu intérimaire pour déclarer ce jour-là la journée nationale d’appréciation du thé. Laissez à l’homme qui aime le thé au-delà des mots le soin de mettre en œuvre une journée où toute la Nation du Feu doit apprécier la boisson chaude.

Curieusement, ce n’est pas la seule chose étonnante liée au thé qu’Iroh est vue faire dans les bandes dessinées. Dans la première série de romans graphiques, Avatar: The Last Airbender: The Promise, Oncle Iroh invente en fait le thé Boba dans l’univers Avatar. Il ne fait aucun doute qu’Iroh est le maître absolu du thé; de la gestion d’un magasin de thé dans le spectacle, à l’invention d’un nouveau type de thé et à la déclaration d’une journée nationale d’appréciation dans les bandes dessinées, aucun personnage n’est plus synonyme de boisson.

Fans de Avatar: le dernier maître de l’air devrait être sûr de vérifier les bandes dessinées pour un regard plus profond sur le monde et les personnages qu’ils aiment tant de l’émission de télévision.

