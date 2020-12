Wandavision arrive à Disney +

Après des mois et des mois d’attente, le prochain 15 janvier sera publié Sorcière écarlate et vision, la première série de l’univers cinématographique Marvel connue internationalement sous Wandavision. La première saison de cette série visait à avoir 6 épisodes, mais maintenant Disney Latino mentionne que “la fin de la première saison arrivera le 5 mars”, donc si un chapitre sort tous les vendredis, il y aura un total de 8 épisodes de cette série mettant en vedette Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision).

Scarlet Witch and Vision est la nouvelle production de Marvel Studios Westview. Ses protagonistes le décrivent comme une série couvrant plusieurs décennies à nos jours et trouvant les personnages de Vision et Scarlet Witch vivant une vie de mariage apparente dans le bonheur de banlieue. Randall Park, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Teyonah Parrys et Jolene Purdy font également partie du casting. De plus, il est réalisé par Matt Shakman et a Jac Schaeffer comme scénariste principal.

Savoir plus: Marvel lancera 6 séries en 2021 avec Loki et Wandavision comme principaux protagonistes

Après Wandavision, Falcon and the Winter Soldier sortira, qui a déjà un premier trailer.