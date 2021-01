Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/01/2021 11:26 am

À l’origine aujourd’hui, 6 janvier, à 20 h (heure de Mexico, SNK allait faire des annonces liées à Le roi des combattants XV et la troisième saison de Samurai Shodown. Cependant, cette information a été reportée indéfiniment.

De manière inattendue, le compte Twitter officiel de SNK Global a publié un message mentionnant que Les annonces que les fans attendaient avec impatience n’auront pas lieu aujourd’hui, et pour le moment, on ne sait pas quand les informations seront partagées. Voici ce qui a été commenté:

“L’annonce d’aujourd’hui concernant KOF XV et le Season Pass 3 de SAMURAI SHODOWN, initialement prévu pour le 6 janvier à 18 h PST, a été reportée.”

L’annonce d’aujourd’hui du Season Pass 3 de KOF XV et de SAMURAI SHODOWN, initialement prévu pour le 6 janvier à 18 h PST, a été reportée. – SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 6 janvier 2021

La décision d’annuler cette présentation est quelque peu soudaine. Même hier, les horaires officiels et le flux de l’événement ont été partagés sur YouTube. Nous espérons avoir des informations connexes dès que possible. En attendant, vous pouvez consulter la dernière bande-annonce de The King of Fighters XV ici.

Via: SNK Global

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.