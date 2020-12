C’était là en 2018 lorsque nous avons entendu pour la première fois parler de l’alliance entre Samsung et Google pour apporter nativement la prise en charge des messages RCS sur les téléphones de la marque coréenne et après tout ce temps, certains utilisateurs les voient comme un message à l’écran. alertes avec la disponibilité de ce type de message.

Les services de communication riches, mieux connus sous le nom de RCS, sont une tentative de remplacer le SMS traditionnel de toute une vie, mais en fournissant certains des meilleurs de la messagerie instantanée. Depuis son apparition, ils n’ont cessé de bénéficier du soutien de plus d’entreprises et d’opérateurs téléphoniques et maintenant c’est au tour de Samsung.

Maintenant dans Samsung Messages

Les messages RCS combinent le meilleur des applications de SMS et de messagerie instantanée. Ils fonctionnent avec tous les mobiles compatibles et sont désormais également pris en charge via l’application Samsung Messages. Il n’est plus nécessaire pour les propriétaires d’un téléphone de marque coréenne d’installer l’application Google Messages sur pouvoir utiliser les fonctionnalités de chat basées sur RCS de Google.

Certains utilisateurs ont commencé à recevoir un avis les informant que leur téléphone est déjà pris en charge pour accéder au Fonctionnalités de chat basées sur Google RCS dans Samsung Messages.

C’est une nouveauté attendue, car au printemps, Samsung a annoncé qu’il travaillait pour rendre possible l’utilisation des services de communication riches (RCS) de Google. via l’application Samsung Messages.

Maintenant, avec la dernière mise à jour de Samsung Messages, Samsung déploie la prise en charge des fonctionnalités de chat RCS de Google. Un avis lors de la connexion à Samsung Messages alerte les utilisateurs sur de nouvelles fonctionnalités.

Comme ils comptent dans XDADevelopers, les messages envoyés via le service apparaissent dans des bulles bleues au lieu de vertes, et ils ont également une récuse de lecture à côté d’eux.

La prise en charge du chat RCS de Google dans Samsung Messages est également facultative, elle peut donc être activée ou si vous préférez utiliser l’application sans fonctions de chat.

