Après avoir annoncé la prise en charge de la lecture HDR10 + en juillet, si vous possédez un Samsung Smart TV, vous pourrez bientôt accéder au streaming vidéo à plage dynamique élevée sur la plate-forme Google Play Films.

Samsung a annoncé le support dans un article de blog officiel, qui a confirmé le lancement du support pour HDR10 + et Samsung Smart TV. Cependant, le nombre de modèles qui pourront accéder au contenu vidéo amélioré n’est pas tout à fait clair.

Samsung Smart TV, mettez à jour l’application Google Play Films

Google Play Movies, le service de streaming vidéo exploité par Google, a commencé à prendre en charge le contenu HDR10 + en juillet de cette année. Le service HDR10 + est désormais disponible sur les téléviseurs intelligents Samsung dans 117 pays, dont l’Amérique du Nord, l’Europe et la Corée. Les utilisateurs peuvent désormais profiter du contenu HDR10 + 4K HDR haute résolution sur Google Play Films, avec de nombreux titres HDR10 + disponibles tels que Joker, Aquaman, Wonder Woman et Shazam!. Google Play Films prévoit de prendre en charge la technologie HDR10 + sur d’autres plates-formes supplémentaires à l’avenir également.

HDR10 +, pour ceux qui ne le connaissent pas, offre aux consommateurs une expérience de qualité d’image parfaite en optimisant la luminosité et le contraste de la scène pour une vidéo en trois dimensions améliorée et une expression précise des couleurs. Ainsi, si vous possédez un téléviseur intelligent Samsung, vous pourrez désormais diffuser certains des plus grands succès de l’industrie cinématographique dans le glorieux HDR10 +.

Comme l’annonce l’indique, le support devrait désormais être disponible dans 117 pays à travers le monde, couvrant à peu près tous les marchés sur lesquels Samsung opère dans le monde. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est maintenant temps de mettre à jour l’application Google Play Films sur votre Smart TV.