Le géant de Cupertino travaille sur une nouvelle Apple TV qui, selon les dernières informations, sera équipée de un nouveau SoC et une nouvelle télécommande. Cet appareil sera également beaucoup plus axé sur les jeux, c’est-à-dire sur les jeux vidéo.

Ce n’est pas un secret qu’Apple parie fortement sur le jeu avec le service Arcade Apple, et on peut donc dire que cette nouvelle Apple TV axée sur les jeux vidéo Cela a beaucoup de sens, Mais à quoi pouvons-nous vraiment nous attendre? Eh bien, une amélioration importante au niveau des performances qui permet de faire tourner des jeux exigeants avec une fluidité totale, et qui ouvre les portes à l’arrivée de nouveaux titres avec une finition technique plus soignée.

Il n’a pas encore été déterminé quel type de SoC la nouvelle Apple TV pourrait utiliser, mais je suis clair qu’il ne faut pas s’attendre à un Apple M1. La ligne Apple TV a toujours misé sur les SoC de la série A, les mêmes que la société Apple a utilisés dans son iPhone et ses iPad, une tendance qui ne changera pas, du moins pour le moment. Cela dit, il y a de fortes chances que la nouvelle Apple TV arrive avec une puce A13 Bionic, ou peut-être avec une A14 (le même que celui qui monte l’iPhone 12).

La prochaine Apple TV arrive l’année prochaine

Une date exacte n’a pas encore été spécifiée, mais les dernières informations supposent que ce nouvel appareil atterrira dans le courant de 2021. C’est un laps de temps assez large, nous le savons, mais compte tenu de la cadence qu’Apple a suivie, il est nous la verrons probablement à la fin de cette année.

En plus d’une mise à niveau matérielle majeure, l’Apple TV de nouvelle génération serait livrée avec un nouvelle télécommande et cela inclura également un contrôleur spécifique pour les jeux vidéo. Le design des deux n’a pas encore transcendé, mais si cela se confirme, il sera intéressant de voir si la société Apple est capable de prendre correctement en charge l’ergonomie du bouton de commande.

Le saut dans les spécifications techniques devrait être suffisant pour l’entreprise que Tim Cook dirige pour offrir des jeux de «qualité console», entre guillemets car évidemment ils ne seront pas au niveau de la nouvelle génération, via leur service Apple Arcade. L’inclusion du bouton de commande pour les jeux vidéo serait un succès, car le client aura tout ce dont il a besoin pour profiter d’une expérience complète lors de l’achat de cette nouvelle Apple TV, et la rumeur dit que ce nouvel appareil aurait également une augmentation significative de la capacité. stockage de base, qui passerait de 32 Go à 64 Go.

Je sais ce que vous pensez, et qu’en est-il du prix demandé? Eh bien, malheureusement, nous n’avons pas encore de détails, mais Apple a deux options, garder le prix de 199 euros que nous avons vu dans le modèle 4K actuel, ou soulevez-le légèrement pour compenser l’inclusion du contrôleur de jeu vidéo et les améliorations apportées au niveau matériel.