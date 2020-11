Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette année n’a pas été très bonne dans différentes industries en raison des conséquences générées par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le cinématographique en fait partie, car il a reflété les affectations dans les productions tant sur grand écran que sur petit écran. L’un des projets les plus accrocheurs en cours et liés à une propriété de jeu vidéo est la saison 2 de The Witcher. Malheureusement, la production du nouveau compte a été suspendue en raison du coronavirus.

Au début de l’année, nous avons appris que la nouvelle saison de The Witcher avait commencé à tourner en Europe, mais ensuite les mesures de confinement pour arrêter la pandémie se sont tellement intensifiées que le tournage a dû s’arrêter et même plus tard, un acteur de la série s’est engagé. la maladie. Heureusement, l’acteur a récupéré et le tournage a repris des semaines plus tard, mais aujourd’hui, la production a de nouveau été arrêtée.

Plusieurs personnes impliquées dans la série ont été testées positives pour le coronavirus

Selon un rapport de Deadline, la production de la saison 2 de The Witcher à Londres a de nouveau été interrompue après que 4 membres de l’équipe aient été testés positifs pour des tests de routine.

Il n’a pas été révélé qui étaient les personnes malades, mais il a été confirmé qu’il n’y avait aucun membre clé de la distribution dans ce groupe. Afin de ne pas infecter les autres participants au tournage, le groupe affecté a été isolé et Netflix a testé toutes les personnes impliquées dans l’enregistrement.

Il n’y a pas de date pour reprendre le tournage, mais la maison de production décidera de reprendre les opérations une fois qu’il sera sûr de tourner à nouveau.

Le premier cas de coronavirus enregistré lors du tournage de The Witcher s’est produit en avril dernier, l’acteur Kristofer Hivju ayant été testé positif. En ce qui concerne la série, il n’y a toujours pas de date provisoire pour le début de la saison 2, cependant, Netflix a partagé plusieurs avancées sous la forme d’images qui montrent une nouvelle armure et Ciri et Yennefer. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à The Witcher en visitant cette page.

