Il semble que, désormais, l’arrivée sur grand écran du jeu vidéo Gearbox et Take 2 sera une réalité.

Il semble que le film basé sur le jeu vidéo Borderlands, de Gearbox et Take 2, prenne forme. Sa production va commencer sous peu. Ceci est indiqué par le producteur hongrois Films MidAtlantic, qui répertorie ce film ainsi que d’autres films parmi les projets que la Hongrie aura comme lieu de tournage tout au long de 2021.

Adam Goodman, représentant de l’entreprise, mentionne le feu vert pour le projet de Lionsgate, réalisé par Eli Roth. La Hongrie est devenue une destination idéale pour les productions qui souhaitent reprendre ou commencer le tournage après les événements de la pandémie COVID-19.

Borderlands n’a toujours pas de date de sortie en salles“Nous ouvrons un espace pour Borderlands, un film de Lionsgate. Aussi pour la troisième saison de Jack Ryan et pour un film merveilleux dont, pour les raisons de sécurité habituelles, je ne peux pas parler, indique Goodman dans des déclarations au portail THR.

Après un long chemin, le projet du film Borderlands, initialement annoncé en 2015, émerge. Eli Roth sera à l’avant, avec un script qui s’exécute par Craig Mazin (Tchernobyl, série The Last of Us) et cette actrice Cate Blanchett incarnera Lilith. L’acteur Kevin Hart sonnait également pour le casting, mais sa présence n’a pas été officialisée.

