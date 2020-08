Les équipes de tournage sont de retour au travail sur Apple TV + la série de science-fiction « Invasion » de Simon Kinberg et David Weil, rapporte Deadline. La production de l’émission à venir a repris la semaine dernière.

« Invasion » a été décrite comme l’une des émissions télévisées les plus ambitieuses d’Apple à ce jour. Il se déroule sur plusieurs continents, à la suite d’une invasion extraterrestre sous plusieurs angles à travers le monde.

Le tournage se déroule à New York aux États-Unis, à Manchester au Royaume-Uni, au Maroc et au Japon. Des scènes au Maroc et à New York avaient déjà été tournées lorsque l’industrie cinématographique a fermé ses portes en mars en raison de la crise sanitaire mondiale. « Invasion » est l’une des rares émissions «Apple TV» + à reprendre la production. « For All Mankind » a également commencé le tournage de sa deuxième saison, mais de nombreuses autres émissions de télévision sont toujours en pause.

La série met en vedette Sam Neill (connu pour « Jurassic Park ») dans le rôle du shérif John Bell Tyson, un juriste rural au bord de la retraite. Shamier Anderson (connu pour « Bruised » et « Awake ») jouera Trevante Ward, un soldat stationné en Afghanistan. Golshifteh Farahani (connu pour « Extraction ») jouera Aneesha Malik, une immigrante syrienne de première génération vivant à Long Island, tandis que l’acteur israélien Firas Nassar jouera le mari de Malik.

Dans les autres actualités d’Apple TV +, le prochain film d’Apple TV + «On the Rocks» avec Bill Murray et Rashida Jones sera présenté en première au Festival du film de New York, qui se déroulera du 17 septembre au 11 octobre.

« On the Rocks », réalisé par Sofia Coppola, raconte l’histoire de Laura, une jeune maman new-yorkaise confrontée à des doutes soudains sur son mariage. Laura fait équipe avec son père impulsif Felix, qui insiste sur le fait qu’ils enquêtent sur la situation, menant à une aventure à travers la ville et à un affrontement générationnel sur la façon dont les gens voient les relations différemment de leurs parents.