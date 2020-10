Le manager a évoqué les raisons qui ont mis fin à la dernière console de l’histoire de SEGA.

Dreamcast est l’une des consoles les plus appréciées de l’histoire, en particulier pour les fans de SEGA, car il s’agit du dernier système créé par la mythique société japonaise à ce jour – en sautant les versions Mini. Une machine qui méritait plus, et dont Peter Moore, président de Sega America à l’époque, fait le point. Et qui déclare dans une interview avec Gamesradar que La croissance de la PS2 n’était pas le seul “coupable”.

Moore apprécie l’excellent travail accompli par PlayStation à l’époque avec la PS2, valorisant le Moteur d’émotion, “Ils ont très bien fait les choses que Sony fait très bien et ils sont allés à fond, comme ils l’ont fait avec toutes les versions de PlayStation depuis. Mais le manager ne pense pas que le succès de ses concurrents ait été décisif pour la fin, mais se concentre plutôt sur le développement japonais.

GTA a lancé une tendance et notre contenu était entièrement japonais. Ouais nous l’avons vu venir Peter Moore«Quand vous avez regardé le style de développement japonais à l’époque, c’était pour laisser les développeurs déterminer ce qu’ils veulent faire et ensuite ils vous diront ce qu’ils vont faire. Vous ne saviez que ce que l’équipe faisait dans les phases de développement alpha, ou parfois dans le prototype. Jusque-là, tu ne savais pas ce qu’ils faisaient. SEGA avait neuf équipes qui travaillaient comme ça, et c’est quelque chose qui n’arrive pas dans le monde moderne », dit Moore.

En revanche, et plus axé sur les jeux vidéo, Moore l’a bien vu quand Renommée GTA a commencé à frapper fort au sein de la société: “malgré la controverse initiale, c’était la voie empruntée par l’industrie. Mais notre contenu était japonais, avec des épées, des ninjas, des poissons ou de la fantaisie. Nous l’avons vu venir, en fait”, explique le exécutif.

En savoir plus: SEGA et Dreamcast.

