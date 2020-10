Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a quelques jours, on apprenait que la PlayStation 4 est devenue la console la plus rentable de l’histoire, avec un bénéfice net dépassant 11339 millions de dollars, elle est au-dessus de ses prédécesseurs ou de ses rivaux. Xbox ou Nintendo. Maintenant lui PDG par sony Divertissement interactif, Jim Ryan, a assuré qu’ils n’oublieront pas la console actuelle à court terme.

Dans une interview avec le média GamesIndustry, le directeur de Sony Il a assuré que la base de joueurs PS4 continuera d’être la majorité des utilisateurs en 2021/2022, c’est pourquoi ils maintiendront au moins le support et les mises à jour jusqu’à cette date. Il faut se rappeler qu’ils ont actuellement été vendus 113,8 millions de consoles PS4 dans le monde.

Jim Ryan a ajouté que: «La communauté PS4 dont nous avons parlé continuera d’être celle qui constitue l’essentiel de la famille PlayStation. Il est essentiel de les divertir et de les garder heureux. Et les six derniers mois ont montré que nous pouvions faire de même à un point que nous ne pensions pas possible avant COVID. “

Il reste maintenant à voir quels jeux continueront à sortir sur les deux consoles et lesquels seront exclusifs à la nouvelle génération. Voyons si l’offre de titres est toujours attractive dans le PS4.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord