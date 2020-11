Cet été peut être apprécié de plusieurs façons, à la fois pour ceux qui ont décidé de partir en voyage vers une destination à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espagne et pour ceux qui préfèrent rester chez eux. Dans tous les cas, l’important est de pouvoir se déconnecter de la routine et vivre en famille et entre amis. Il suffit d’avoir sous la main les articles idéaux pour passer un bon moment en voyage ou passer du temps à la maison.

Donc, si vous prévoyez des vacances loin de votre ville, il est essentiel d’emporter un mobile avec un appareil photo puissant pour obtenir les meilleures photos, comme le iPhone SE ou la Realme 6ainsi que des écouteurs Airpods d’Apple ou la console portable Nintendo Switch Lite pour alléger le chemin. Par contre, si vous restez à la maison, le PS4 Pro et un Télévision 4K peut vous offrir des heures de divertissement, pendant que vous oubliez de nettoyer avec un Aspirateur robot Cecotec. La meilleure partie est que toutes ces technologies et autres produits pour la maison ont des remises allant jusqu’à 53% dans la campagne de soldes d’été sur AliExpress Plaza, qui propose également expéditions d’Espagne pour recevez vos achats en trois jours.

Smartphone Realme 6

Les caméras ultra-puissantes dans les mobiles ne sont plus exclusives aux gammes les plus élevées. Un exemple clair est ce terminal Realme, qui a 64 MP dans sa caméra arrière quad, qui comprend un objectif ultra grand angle avec 119 degrés de vision. De plus, son écran de 6,5 pouces offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour que chaque mouvement soit soyeux et intègre une caméra perforée de 16 MP. Il est équipé du processeur Helio G90T et est disponible en versions avec 4 ou 86 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. 34% de réduction, économisez 91 euros.

Console de jeu PS4 Pro 1 To avec quatre jeux

Tirez le meilleur parti des graphismes de vos titres préférés avec la PS4 Pro, qui offre une résolution 4K et prend en charge la technologie HDR, pour que les jeux ne ressemblent jamais à rien. De plus, il permet également une fréquence d’images plus élevée et un GPU avec deux fois la puissance de la PS4 standard, avec lesquels vous obtiendrez une dynamique de jeu plus fluide. Le pack comprend les jeux The Last of Us, Uncharted Collection, Uncharted 4 et The Lost Legacy. 17% de réduction, économisez 70 euros.

Apple iPhone SE 64, 128 et 256 Go

Ce modèle se distingue non seulement pour être le moins cher de la marque à la pomme, mais aussi pour unir sa dernière puce, l’A13 Bionic, avec un écran Retina dans sa taille la plus populaire (4,7 pouces). Son corps est en verre et en aluminium. Le terminal brille également dans la partie photographique, avec un mode portrait qui brouille l’arrière-plan et met en valeur le protagoniste. Il enregistre également des vidéos en 4K et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton principal. Il est étanche à une profondeur d’un mètre pendant 30 minutes. 7% de réduction, économisez 35 euros.

Console de jeu portable Nintendo Switch Lite

Que vous soyez à la maison ou en déplacement, vos jeux vidéo préférés peuvent vous accompagner partout avec cette console de jeux portable. Il est compact, léger et intègre des commandes complètes, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui préfèrent jouer à l’extérieur ou pour ceux qui veulent jouer en ligne ou localement – avec jusqu’à huit joueurs – en multijoueur avec la famille ou les amis qui ont un Console phare de Nintendo Switch. 26% de réduction, économisez 65 euros.

Écouteurs Apple Airpods

Ils fonctionnent avec Siri pour contrôler la musique ou l’assistant iPhone, par exemple. De plus, sa batterie atteint cinq heures de lecture de musique et trois heures de conversation sur une seule charge. L’étui peut être chargé avec un connecteur Lightning et les écouteurs sont compatibles avec un grand nombre de modèles d’iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac. D’une simple pression, ils se connectent au mobile, s’activent automatiquement et sont toujours connectés. 14% de réduction, économisez 20 euros.

Téléviseur intelligent 4K de 43 pouces TD Systems K43DLJ10US

Profitez de votre contenu préféré avec la meilleure qualité d’image sur ce téléviseur, qui offre une résolution 4K et est compatible avec la technologie HDR10 pour améliorer les couleurs et la luminosité. Il peut également lire le système audio Dolby Digital Plus. Il fonctionne avec le système d’exploitation Android TV 9, il vous permet donc d’installer des applications telles que Netflix, HBO, Disney +, Amazon Prime Video et plus encore. 14% de réduction, économisez 38 euros.

Ordinateur portable Asus X507MA-BR418T

Si vous devez continuer le télétravail pendant l’été, mais que vous avez besoin d’un appareil plus puissant pour vos tâches quotidiennes, cet ordinateur portable vous offre la combinaison parfaite de design et de performances à un prix très abordable. Il dispose du processeur Intel Celeron N4000, de 8 Go de RAM pour exécuter différentes applications en même temps, ainsi que d’un stockage SSD de 256 Go qui ouvre les programmes et les fichiers en quelques secondes. Il comprend Windows 10 et un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD. 36% de réduction, économisez 140 euros.

Robot Aspirateur Cecotec Conga 3290 Titanium

Grâce à son système de cartographie Room Plan, ce robot peut gérer jusqu’à 50 plans de nettoyage, avec des pièces et des pièces de votre maison sectionnées pour nettoyer l’espace ou la zone de votre choix. Il intègre également la technologie iTech Laser 360 pour une navigation intelligente dans toute votre maison, vous permettant de choisir l’itinéraire le plus rapide, le plus efficace et le plus ordonné. 53% de réduction, économisez 223 euros.

Ensemble de quatre chaises nordiques Sklum

Un pack très nécessaire pour donner une touche différente et plus moderne aux pièces les plus fréquentées de la maison: le salon ou la salle à manger. Ces chaises, disponibles dans une multitude de teintes, sont simples mais très ergonomiques grâce à leur dossier en plastique polypropylène. Bien qu’ils n’aient pas d’accoudoirs, ils se sentent confortables et résistants et supportent jusqu’à 120 kg. Ses pieds sont en bois de hêtre et sont équipés de plots antidérapants transparents pour éviter les rayures avec le sol. 19% de réduction, économisez 18 euros.

Ensemble de casseroles et couteaux Bergner

Pendant la garde, avez-vous découvert une nouvelle passion pour la cuisine? Avec cet ensemble de quatre casseroles et quatre couteaux, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour explorer de nouvelles recettes. Les casseroles sont fabriquées en aluminium pressé léger, solide et réparti par chaleur et présentent un revêtement en marbre marbré. Ils conviennent à tous les types de cuisines et sont accompagnés de deux mains interchangeables qui facilitent leur utilisation et leur rangement. Pour sa part, les couteaux sont en acier inoxydable et se déclinent en quatre tailles: 20, 13,75, 12,5 et 7,5 cm. 15% de réduction, économisez 10 euros.

* Les recommandations pour que les livraisons de commandes en ligne puissent être effectuées en toute sécurité pour les distributeurs et les clients indiquent qu’il faut éviter le contact direct entre les deux, maintenir une distance de sécurité et se laver les mains après l’ouverture du colis. Tous les livreurs doivent faire preuve d’une extrême prudence.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 15/06/2020.