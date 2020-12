Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cela fait 1 mois que le Playstation 5 fait le tour des maisons des joueurs du monde entier. Ce n’est un secret pour personne que le nouveau produit phare de Sony a épuisé ses unités là où il est allé et nous savons maintenant que la console est devenue le meilleur lancement de console en États Unis. Le précédent record était détenu par la PS4.

Le marché américain pour des raisons économiques est probablement le plus important de tous et c’est pourquoi cette nouvelle résonne. Sony il a surpassé son record de consoles vendues au lancement et aussi celui de dollars entrés. Cela a été confirmé par le tweet de Matt Piscatella, du groupe d’analystes NPD, expert dans le domaine.

Egalement l’un de ses jeux les plus importants de son lancement Marvel’s Spider-Man Miles Morales est le deuxième jeu le plus vendu, juste derrière Call of Duty Black Ops: Guerre froide, qui n’est pas exclusif à Sony. Espérons que ce coup de pouce aidera l’entreprise à reconstituer son stock épuisé de consoles plus rapidement.

