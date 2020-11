La déclaration de Valve semble indiquer que la compatibilité du contrôleur pourrait être complète à l’avenir.

Si vous êtes l’un des joueurs que vous allez acquérir (ou vous avez déjà acheté si vous nous lisez dans des pays comme le Mexique) une PlayStation 5 et, en plus, vous jouez en PC, cette actualité vous intéresse. Valve a annoncé avoir introduit Prise en charge de DualSense, le nouveau contrôleur PS5, sur Steam dans sa version «client beta», c’est pourquoi il atteindra bientôt également sa version publique. À partir de maintenant, vous pouvez jouer en utilisant le contrôleur de la nouvelle machine de jeu. Sony, bien que pour le moment, Steam le reconnaisse toujours comme s’il s’agissait d’une PS4.

Les fonctionnalités avancées telles que les vibrations, le pavé tactile et le gyroscope ne sont pas encore prises en chargeComme vous le savez, le DualSense présente nouvelle technologie que fais-tu plus immersif l’expérience de jeu, au point que de nombreux joueurs pensent que c’est l’une des fonctionnalités qui plus ils se sentent nouvelle génération. Le nouveau contrôleur a une vibration haptique, des déclencheurs adaptatifs, un gyroscope, un microphone et le panneau tactile comme principales caractéristiques. Mais Steam les prend-il en charge?

Pas maintenant, mais la situation est optimiste. Dans la déclaration dans laquelle Steam a signalé cet ajout, la plate-forme dit expressément que “des fonctions avancées telles que les vibrations, l’écran tactile et le gyroscope pas encore sont compatibles. “Et ce mot doit être gardé à l’esprit: quand même. Valve travaille peut-être pour rendre le DualSense entièrement compatible avec la plate-forme.

Bien sûr, les créateurs de Half-Life laissent la porte ouverte pour que le DualSense soit utilisé avec toutes ses fonctionnalités sur PC. Cela nous amène à nous demander si les développeurs pourraient à l’avenir profiter les fonctionnalités du contrôleur PS5 pour rendre les jeux PC également plus immersifs, même si cela semble un peu plus compliqué.

La PlayStation 5 sortira enfin en Espagne dans quelques jours, le 19 novembre, et disposera d’un vaste catalogue de lancement que vous pouvez consulter ici. Le plus drôle est que le DualSense Déjà en venteDonc, si cette commande vous intéresse pour jouer sur PC sans avoir la console, vous pouvez l’acheter maintenant. Dans Jeux 3D Nous apprécions la PS5 depuis un certain temps maintenant et dans notre analyse, nous avons également parlé des avantages de DualSense.

