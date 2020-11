Jim Ryan apprécie le soutien des joueurs alors que nous entrons dans une nouvelle ère des jeux vidéo.

La PlayStation 5 est maintenant disponible, du moins dans ses premières régions. La nouvelle génération de PlayStation fait ses débuts aujourd’hui au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande; et il arrivera une semaine plus tard, 19 novembre, au reste des pays. C’est une date très spéciale pour Sony. C’est le début d’une nouvelle ère de consoles, de nouvelles expériences, et avec elle, Jim Ryan a offert quelques mots de Reconnaissance à tous ses joueurs.

À travers le blog PlayStation, le président de la division remercie les fans le soutien et l’affection vers la marque, alors qu’ils entrent dans une nouvelle ère: “Quelle année. Je tiens à vous remercier de tout cœur nous encourager et rester honnête. Je sais que je parle pour l’ensemble de Sony Interactive Entertainment quand je dis cela vous êtes au centre de tout ce que nous faisons et nous créons ici “.

“Nous ne faiblissons jamais dans notre vision d’offrir Une console vraiment nouvelle génération, créé pour faire vibrer aux joueurs et aux développeurs “, déclare Ryan.” Nous savions également qu’il serait presque impossible pour les joueurs et la presse de faire l’expérience fonctions nouvelle génération comme la réponse haptique du DualSense, ou notre audio 3D immersif, dans un monde socialement éloigné. “

Une console de nouvelle génération, conçue pour faire vibrer Jim Ryan“Mais, de ce soir Dans certaines régions, les joueurs commenceront à allumer leurs consoles PlayStation 5 pour la première fois et auront un premier aperçu de ces fonctionnalités innovantes. C’est un moment encourageant et émouvant, pour nous tous au SIE. “A cela, Ryan ajoute que la sortie d’aujourd’hui dans certaines régions” n’est que la première étape de notre lancement mondial. La PS5 sera étendue au reste du monde le 19 novembre et J’ai hâte que tout le monde puisse l’avoir maintenant dans ses mains”.

Spider-Man Miles Morales, jeu de lancement PS5

C’est une période passionnante et nous sommes très reconnaissants de la vivre avec vous Jim RyanEnfin, le patron de PlayStation promet “un vrai saut générationnel“aux joueurs, tout en passant en revue les fonctions de la console, et commentez que” c’est une période passionnante, et nous sommes très reconnaissants de le vivre avec vous. Merci de nous faire confiance et pour votre patience cette année. Nous avons créé la PS5 pour vous, et vous êtes au centre de notre stratégie depuis Ken kutaragi il a conçu la toute première PlayStation “.

“Aujourd’hui, je voulais simplement vous dire ceci: merci. Merci, et célébrons l’aube d’une nouvelle génération de jeux vidéo », conclut Ryan. La PlayStation 5 arrivera en Espagne et dans la plupart des pays le 19 novembre. Une nouvelle génération de consoles et un nouvelle ère d’expériences pour les utilisateurs de la marque. Il ne reste que 7 jours avant sa première mondiale, et pour garder vos émotions fortes, nous vous proposons notre analyse complète de la PlayStation 5, ainsi que l’analyse de Spider-Man Miles Morales.

