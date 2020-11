L’un des atouts de la prochaine génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series, est, ou du moins devrait-il être, le support natif des titres en résolution 4K. Comme nous vous l’avions déjà dit il y a quelques jours, et nous avons pu le confirmer avec la présentation de la nouvelle génération de graphiques AMD, les performances du GPU PS5 améliorent évidemment celles de la génération précédente (ainsi que le reste de ses spécifications. ), mais est en dessous de ce que vous attendez de la nouvelle génération, au point que, avec les informations dont nous disposons déjà, nous pouvons classer l’adaptateur graphique de la nouvelle PlayStation comme bas-milieu de gamme.

Avant même d’avoir des données concrètes sur la nouvelle génération d’AMD, et grâce à l’analyse technique de Demon’s Souls Remake, nous avons pu faire un premier bilan qui, bien qu’à l’époque cela puisse paraître très audacieux, et a également reçu une réponse plutôt en colère d’une fraction (certes petite, mais assez forte) de la communauté des utilisateurs de PS5. Cette évaluation qui en son temps a soulevé les deux esprits, et je cite littéralement le titre du texte, c’était la PS5 n’est pas une console 4K et 60 FPS, Demon’s Souls Remake le confirme.

Bien sûr, à l’époque c’était, comme je l’ai déjà mentionné, une déclaration audacieuse, et qui ne correspondait pas aux attentes de nombreux futurs acheteurs. Cependant, Ce n’était pas une opinion, mais une réflexion basée sur les données, et aujourd’hui nous pouvons confirmer après avoir su, par les informations de DualShockers, que lorsque la version d’Assassin’s Creed Valhalla est arrivée sur PS5, ce ne sera pas le cas avec la 4K native. Au lieu de cela, vous devrez recourir au redimensionnement pour atteindre 60 images par seconde.

Je pense qu’il est important de mentionner que, de plus, on ne parle pas d’un titre développé pour PS5, dont on s’attendrait à être assez exigeant en termes de performances. Non, nous parlons d’un titre PS4 qui passera à la nouvelle génération avec quelques améliorations, comme le mode graphique, mais qui en général devrait donner “peu de travail” à la nouvelle génération de Sony. Qu’est-ce que je veux dire par là? Simple, que si la PS5 n’est pas capable d’offrir du 4K natif à 60 images par seconde dans un titre de la génération actuelle … Qu’arrivera-t-il à ceux qui sont conçus pour exiger davantage de la console?

La spéculation est loin derrière (sans grande base, tout doit être dit) que la PS5 pourrait même proposer une résolution 8K, une théorie qui, pendant un moment, circulait dans la communauté. Bien sûr, comme nous vous l’avons déjà dit lorsque nous vous avons annoncé que la PS5 ne serait pas 4K native, cela peut avoir beaucoup à voir avec La PS4 Pro était déjà vendue en 4K, sans parler du détail important que, oui, en effet, sa sortie graphique est 4K, mais grâce au redimensionnement, résolution dynamique, réduire le nombre d’images par seconde de 60 à 30, réduire les paramètres de qualité d’image …

Je ne suis pas tout à fait clair sur ce que pensait Sony lorsqu’il a décidé des spécifications techniques de la PS5. Il est clair qu’ils n’avaient pas beaucoup de marge pour atteindre les performances maximales possibles sans une augmentation notable des prix, ce qui aurait dissuadé certains de leurs acheteurs potentiels. Cependant, et même sans connaître les marges avec lesquelles Sony travaille, sacrifier la 4K native sur la PS5 semble être une énorme erreur à ce jour et, surtout, un mauvais coup à ses followers, qui espèrent sans aucun doute que sa prochaine génération pourra offrir la performance graphique que tout le monde pensait qu’elle aurait.