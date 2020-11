Sony dit que cela sera bientôt possible grâce à une mise à jour du système.

Nous sommes à quelques jours de la sortie de la PS5 sur les tablettes, alors le Web est devenu en effervescence avec les nouvelles nouvelle console sony. Maintenant, nous venons d’apprendre via le portail The Verge que La PS5 ne sera pas compatible avec les périphériques de stockage SSD externes au lancement, bien qu’une mise à jour qui le permet devrait arriver bientôt.

Le SSD pourrait bientôt être étendu grâce à une mise à jour du systèmeDepuis l’introduction de la console, Sony se vante de la rapidité avec laquelle le SSD interne apportera à sa console de nouvelle génération. Et aussi dès le départ, il a été annoncé que le stockage pourrait être étendu SSD M.2. Cela peut être fait, mais comme il l’a osé Mark Cerny quand il a présenté l’architecture technique de la console, pas depuis le jour de son lancement. “Ceci est réservé pour une future mise à jour”, ont-ils dit de Sony au support susmentionné.

Cerny lui-même a demandé de la patience dans la présentation, et il semble que nous devrons attendre un peu pour étendre le stockage de la console. le L’architecte PS5 a déclaré que tous les SSD M.2 n’étaient pas assez rapides ou ils sont conçus pour s’insérer dans le port de la console pour fonctionner parfaitement sur PS5.

Cette nouvelle peut être un revers pour les utilisateurs qui prévoient d’étendre la mémoire de la console dès le premier jour. Garde en tête que, les jeux prennent de plus en plus, et il y a des titres comme Call of Duty: Guerre froide Black Ops qui occupe 133 Go ou Les âmes du démon qui a un poids de 66 Go. Si nous en accumulons plusieurs, le disque dur de la console peut être plus limité que nous le souhaiterions.

Entre les dernières actualités PS5, Sony lui-même a confirmé qu’il n’y aura pas d’unités dans les magasins le jour du lancement pour éviter les foules. Et il a également publié une série de vidéos sur le système d’exploitation de la console et ses fonctions.

