Ubisoft a confirmé que PS5 il ne sera rétrocompatible qu’avec les jeux PS4, ce qui signifie que les précédents jeux sur console, PS3, PS2 et PS1, ne fonctionneront pas sur la console nouvelle génération de Sony, une nouvelle qui, au fond, ne nous surprend pas, puisque la société japonaise avait misé depuis le début une stratégie beaucoup plus limité dans ce sens par rapport à Microsoft avec Xbox Series X.

Comme beaucoup de nos lecteurs s’en souviendront, Sony a confirmé la compatibilité des jeux PS4 sur PS5 à l’époque, mais a déclaré qu’elle serait limitée, au départ, aux titres les plus importants du catalogue de cette console. Cela signifie que tous les jeux PS4 ne fonctionneront pas sur PS5 et que le degré de rétrocompatibilité peut finir par être assez limité.

En revanche, Microsoft a opté pour une rétrocompatibilité quasi universelle. La Xbox Series X sera rétrocompatible avec les jeux Xbox One, ainsi qu’avec la plupart des jeux Xbox 360. La même chose se produira avec les jeux du Xbox d’origine, bien que dans ce cas, la compatibilité ascendante pourrait être un peu plus limitée, comme cela s’est déjà produit à l’époque avec la Xbox 36 et la Xbox One.

Je veux mettre cela un peu en perspective, car cela dit, nous ne réalisons toujours pas tout à fait la valeur que la console de nouvelle génération de Microsoft offrira en termes de compatibilité. Pensez que, pour égaler cela, La PS5 devrait être rétrocompatible avec les jeux PS3 et PS2. Génial, non? Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas, en fait Sony veut accélérer la transition vers PS5, et a confirmé que tous ses jeux ne devront pas être compatibles avec PS4.

La PS5 sera un produit clé pour l’avenir de Sony

Et je ne le dis pas, l’entreprise japonaise elle-même l’a reconnu en publiant l’image que nous accompagnons juste au-dessus de ces lignes. On y voit que la division PlayStation, à la fois au niveau des produits (consoles, jeux, etc.) et des services (PS Plus, PS Now, etc.) il représente une part importante du chiffre d’affaires annuel de Sony.

Par exemple, au cours de l’exercice 2019, la PS4 représentait 24% du chiffre d’affaires total de Sony. Pas impressionné? Eh bien, il devrait, car cela équivaut à 18,1 milliards de dollars.

Dans cet esprit, il est facile de comprendre pourquoi Sony a pris autant soin de tout ce qui concerne l’écosystème qui entoure sa division PlayStation, et pourquoi vous avez tant investi dans des études et des projets exclusifs. Je sais ce que vous pensez, si les exclusivités sont si importantes, pourquoi vont-elles les apporter sur PC? Eh bien, très simple, pour amortir la hausse des coûts de développement cela signifiera l’arrivée des consoles de nouvelle génération.

Le lancement de la PS5 aura lieu ce mois de novembre. Nous n’avons pas encore de date précise, mais tout semble indiquer que ce sera entre 13 et 20 dudit mois. La Xbox Series X arrivera également en novembre, et les deux consoles devraient coûter environ 499 euros.