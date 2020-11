Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le lancement du PS5 Il se rapproche de plus en plus et la console est déjà épuisée dans sa prévente dans diverses parties du monde, mais il reste encore jusqu’à aujourd’hui la première pour obtenir la console dans votre magasin de confiance le plus proche, non. Sony a téléchargé une déclaration sur la page officielle PlayStation, où elle informe que tous ceux qui veulent acquérir un PS5 Le jour de son lancement, il doit se faire en ligne, puisque la console ne sera pas en vente dans les magasins physiques le jour de son lancement.

Cette décision a été prise en gardant à l’esprit la sécurité des joueurs, des distributeurs et des employés, en raison de la pandémie COVID-19, pour éviter les longues files d’attente et les foules dans les magasins qui disposent de la console. C’est généralement une tradition pour les fans de camper à l’extérieur des tentes la nuit avant la première, afin qu’ils puissent être les premiers à obtenir la nouvelle console. Eh bien, cela peut ne plus être possible en raison de la décision prise par Sony avec ses distributeurs.

Pour ceux qui ont déjà réservé la console avec retrait dans un magasin physique, ils peuvent y aller le jour du lancement à l’heure convenue avec le magasin et en suivant les protocoles de sécurité correspondants.

Rappelons que le lancement du PS5 Il est prévu le 12 novembre aux États-Unis, au Mexique, au Japon, au Canada et le 19 novembre dans le reste du monde.

