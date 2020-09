La PS5 ne sera pas rétrocompatible avec les jeux PS3, PS2 ou PS1, selon un nouveau document d’assistance sur le site Web d’Ubisoft.

Sony n’a pas encore officiellement confirmé ou nié que les jeux PS3, PS2 ou PS1 seront jouables sur PS5, mais c’est la preuve la plus convaincante à ce jour qu’ils ne le seront pas.

Sony affirme que «l’écrasante majorité des 4 000 titres PS4 et plus seront jouables sur PS5», mais on ne sait pas combien seront jouables sur PS5 au lancement.

Sony a passé les sept dernières années à écraser Microsoft sur le marché du jeu vidéo. Non seulement la PS4 a dépassé les ventes de la Xbox One tout au long de la génération, mais la sélection d’exclusivités de première partie de Sony a battu Microsoft à chaque tournant. Avec tout cela à l’esprit, la PS5 surpasser la Xbox Series X peut sembler être une fatalité, mais Microsoft a un atout que Sony ne semble pas pouvoir égaler: la rétrocompatibilité.

Toute l’année, Microsoft a insisté sur le fait que des milliers de jeux seront jouables sur la Xbox Series X dès le premier jour, remontant à l’ère Xbox d’origine. Pendant ce temps, Sony n’a pas été aussi clair sur ses projets de jeux classiques jouables sur PS5, mais selon une page de support récemment ajoutée sur le site Web d’Ubisoft concernant la transition vers les consoles de nouvelle génération, la rétrocompatibilité PS3, PS2 et PS1 n’est pas dans les cartes.

«La rétrocompatibilité sera disponible pour les titres PlayStation 4 pris en charge, mais ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2 ou PlayStation», révèle la page d’assistance, peut-être involontairement.

Sony a été étrangement silencieux quant à savoir comment ou si les jeux sortis avant 2013 seront jouables sur la PS5, mais cet article de support donne définitivement l’impression qu’il n’y aura aucun moyen de jouer aux jeux PS3, PS2 ou PS1 que vous possédez actuellement sur la nouvelle console. Si cela s’avère vrai, cela pourrait donner à Microsoft une longueur d’avance.

Sony a confirmé pour la première fois que les jeux PS4 seraient jouables sur PS5 dans une interview avec Wired il y a plus d’un an. Depuis lors, la seule autre information que la société a partagée sur la rétrocompatibilité sur PS5 a été lors d’une présentation approfondie en mars, au cours de laquelle l’architecte système Mark Cerny a annoncé que «presque tous» les 100 jeux PS4 les plus joués seraient jouables sur le PS5 au lancement. La société a finalement ajouté que «l’écrasante majorité des plus de 4000 titres PS4 seront jouables sur PS5», mais n’a pas proposé de délai pour savoir quand cela pourrait être le cas.

Il convient de noter que la PS4 n’était pas non plus rétrocompatible avec la PS3, la PS2 ou la PS1, mais qu’une sélection importante de ces jeux classiques est disponible sur la plate-forme via le service d’abonnement PS Now. Vraisemblablement, ce service sera transféré sur la PS5 sous une forme ou une autre, mais c’est encore une des innombrables choses que nous ne savons pas sur la PS5, qui est probablement à moins de trois mois de sa sortie dans les magasins.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.