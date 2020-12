Sony a publié une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour PS5

La PlayStation 5 est sur le point de tourner un mois depuis sa sortie, et depuis lors, la console a reçu plusieurs correctifs pour améliorer les performances de la machine. Cependant, ** Sony a publié le patch 20.02-02.30 **, axé sur l’optimisation du système de plate-forme. A cette occasion, en plus, la mise à jour semble également viser à améliorer le fonctionnement du nouveau contrôleur DualSense. Le patch a un poids de 868 Mo, comme d’habitude ces dernières semaines.

Qu’apporte cette mise à jour?

Une fois de plus. la société japonaise Sony n’a pas incorporé de grands détails du patch 20.02-02.30. Cependant, cette fois, ils voulaient aller un peu plus loin que la phrase concise: “Cette mise à jour du système améliore les performances du système”. De cette manière, sur le blog officiel PlayStation, on peut lire que l’objectif de ce patch cherche également à résoudre les problèmes de Wi-Fi. De plus, il semble que le contrôleur DualSense aurait également reçu une sorte d’ajout. Nous vous laissons ici avec les améliorations de la mise à jour PS5:

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système. Résolution d’un problème où les transferts et téléchargements de données étaient annulés lors de la tentative de téléchargement de contenu lors d’un transfert de données à partir d’une PS4. Correction de certains problèmes qui provoquaient des erreurs lors de la saisie de texte dans certains jeux PS4. La stabilité de la connexion a été améliorée pour certains routeurs Wi-Fi.

Contrairement aux autres mises à jour du firmware, cette fois l’écran d’installation du patch demandera aux joueurs de connecter le contrôleur DualSense à la console pour le mettre à jour. La société japonaise a également souhaité résoudre certains problèmes liés à la connectivité ou à l’autonomie de la batterie.

Votre PlayStation 5 devrait télécharger et installer automatiquement cette mise à jour sur le système. Nous vous laissons ici un guide sur la mise à jour détaillée de la PS5 avec sa dernière mise à jour logicielle. Si vous n’avez pas pu obtenir la console, le deuxième envoi correspondant au 15 décembre aurait été avancé et les envois auraient déjà été effectués.