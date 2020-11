Hier, Famitsu a révélé le nombre de PS5 et Xbox Series X | S vendus au Japon la semaine dernière. Aujourd’hui, plus d’informations ont été partagées sur ce marché, où nous pouvons voir que, malgré les problèmes de pénurie, La PS5 a réussi à vaincre la Nintendo Switch, du moins pendant les premiers jours de la vie de la nouvelle console.

Alors que la PS5 a réussi à vendre 118.085 unités, la Nintendo Switch est tombée en deuxième position avec 116267 consoles. Du côté logiciel, Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla et Sakuna: Of Rice and Ruin ont respectivement pris la première, la deuxième et la troisième place, tandis que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est arrivé huitième.

Logiciel:

–Call of Duty: Black Ops Cold War – 84475 (Nouveau)

–Assassin’s Creed Valhalla – 45 055 (Nouveau)

–Sakuna: Of Rice and Ruin – 32,906 (Nouveau) (Switch)

–Animal Crossing: New Horizons – 32 585 (5 974 018)

– Pikmin 3 Deluxe – 31 073 (270 347)

–Ring Fit Adventure – 24 115 (1 807 723)

–Sakuna: Of Rice and Ruin – 22955 (Nouveau) (PS4)

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 22882 (nouveau)

–Kingdom Hearts: Melody of Memory – 22813 (Nouveau)

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition – 18640 (nouveau)

Matériel:

-PlayStation 5-103 901 (nouveau)

-Interrupteur – 93,671 (13,215,665)

-Switch Lite – 22596 (2824591)

-Xbox Series X – 16247 (Nouveau)

-PlayStation 5 Digital Edition – 14181 (nouveau)

-Xbox Series S – 4,287 (Nouveau)

-PlayStation 4 – 2 903 (7 674 109)

-Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 474 (1,746,460)

-PlayStation 4 Pro – 71 (1 575 100)

-Nouveau 3DS LL – 23 (5 888 770)

-Xbox One X – 14 (20 980)

-Xbox One S – 11 (93 662)

Via: Gematsu